Основой для создания Deepsea Challenge стали экспериментальные часы на борту подводного аппарата, на котором кинорежиссер Джеймс Кэмерон совершил погружение в Марианскую впадину 10 лет назад.

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Характеристики новых часов

Новинка легче своего прототипа почти на треть и имеет колоссальный запас прочности, которого хватит, чтобы выдержать глубину в 15 километров, или нагрузку в 17 тонн .

. Диаметр корпуса – 50 миллиметров, а толщина – 23 миллиметра.

Изготовлен он из титана .

. Часы оснащены вращающимся безелем, а циферблат прикрывает сверхпрочное сапфировое стекло толщиной 9,5 миллиметра.

толщиной 9,5 миллиметра. Кроме этого, в механизм заведения встроен выпускной клапан, через который выходит попавший в часы гелий во время пребывания в барокамере. Это сберегает механизм от повреждения во время декомпрессии.

Конечно же, часы водонепроницаемы.

Сверхпрочные часы Oyster Perpetual Deepsea Challenge от Rolex / Фото Rolex

Внутри корпуса находится собственный механизм Rolex с 31 рубином и автоподзаводом, действующий от двунаправленного вечного ротора. Точность хода Deepsea Challenge составляет +/- 2 секунды в сутки. Метки на черном матовом циферблате изготовлены из 18-каратного золота с хромовой подсветкой.

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