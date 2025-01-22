Демократія not found: сторінка про Конституцію США зникла з сайту Білого дому

Дональд Трамп вступив на посаду президента Сполучених Штатів, швидко видавши ряд указів, які багато хто називає незаконними. Він також негайно вніс численні зміни в акаунти в соціальних мережах та на державних сайтах, підконтрольних його адміністрації. Одна з найбільших змін, що привернула увагу американців, зустрічає буквально на сайті Білого дому: звідти зникла сторінка про Конституцію.

Тепер кожен, хто гуглить Конституцію США й переходить за посиланням на сайт Білого дому, бачить помилку 404. На момент написання цього матеріалу адреса все ще була недоступна. Ви можете відслідковувати доступність сторінки за цим посиланням, пише 24 Канал.

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Що відомо

На сайті Білого дому є розділ, який розповідає відвідувачам про державний устрій США, включаючи судову, виконавчу й законодавчу гілки влади, а також про президентів, їхні родини та уряд країни. Звідти ви можете перейти на різні додаткові сторінки, зокрема й на посилання під назвою "Конституція", де було коротко описано історію її створення та ратифікації. Ця сторінка містила не безпосередньо сам текст Конституції, а щось на кшталт енциклопедичних даних про неї.

До 20 січня 2025 року кожен міг прочитати цей довідковий текст, який був абсолютно нейтральним і не містив якихось упереджень щодо будь-якої з партій. Він, як зазначають американські ЗМІ, "був позапартійним і читався як все, що ви можете зустріти в підручнику середньої школи про уряд".

Тепер замість нього сайт видає помилку 404. Сайт, як він виглядав за президентства Джо Байдена, тепер доступний лише на Wayback Machine, тобто в інтернет-архіві, який зберігає сторінки в тому вигляді, в якому вони були у певні моменти часу.

Це викликало велике обурення з боку користувачів соцмереж. Першою про це заговорила Мерседес Чандлер, Instagram-блогерка, що, судячи з усього, за Трампа не голосувала:

Чи може хтось з руху MAGA, будь ласка, пояснити мені, як партія, яка стверджує, що піклується про Конституцію, видалила її з веб-сайту? Це тому, що ви не хочете, щоб ми знали, що в ній?

– сказала Чандлер.

Очевидно, що сторінка зникла для того, щоб внести в неї якісь зміни. Які саме – наразі сказати неможливо. Так само неможливо сказати, чи вона взагалі повернеться.

Що ще

У понеділок адміністрація Трампа також внесла зміни до низки інших сайтів, контрольованих федеральним урядом, зокрема, видалила сайт reproductiverights.gov, який стосувався репродуктивних прав.

Ресурс був запущений у 2022 році Міністерством охорони здоров'я і соціальних служб США за президента Байдена для надання американцям інформації про контроль народжуваності та аборти після того, як Верховний суд США скасував право на аборт на федеральному рівні у знаковій справі "Доббс проти Організації жіночого здоров'я Джексона".

На сторінках сайту, наприклад, можна було дізнатися, що роботодавці зобов'язані покривати доступ до медичних послуг, таких як контроль за народжуваністю, відповідно до Закону про доступне медичне обслуговування — факт, який наразі оскаржується в суді.

Акаунти в соціальних мережах, підконтрольні Білому дому, також внесли зміни опівдні в понеділок, включно з акаунтами на X, Facebook і навіть менш відомих сайтах, таких як Flickr.