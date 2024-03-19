YouTube запровадила маркування контенту створеного за допомогою штучного інтелекту

Платформа YouTube з понеділка, 18 березня 2024 року, запровадила оновлення, яке вимагає чітко маркувати відео, які створювалися із застосуванням інструментів на базі штучного інтелекту. Цей крок Google спрямований на запобігання обману користувачів шляхом розрізнення автентичного контенту та контенту, створеного штучним інтелектом.

Відтепер відео потрібно буде позначати, якщо вони зображують людей, які роблять те, чого вони не робили, змінюють кадри реальних місць і подій або включають сцени, які ніколи не відбувалися.

А тим часом Маск хоче перетворити X в повноцінного конкурента YouTube

Очікується, що така прозорість допоможе користувачам орієнтуватися у зростаючих потоках відео контенту, згенерованого штучним інтелектом.

Як маркуватимуться відео

YouTube додасть такі теги, як "змінений або штучний контент" або "звукові або візуальні ефекти значно змінені або створені цифровим способом", щоб вказати на участь ШІ.

Контент, створений за допомогою генеративних інструментів штучного інтелекту YouTube, запущених у вересні, також буде позначений відповідними тегами.

Політика компанії націлена на реалістичний контент, який може ввести в оману глядачів, змусивши їх повірити в його достовірність. Анімація, корекція кольору, автоматично згенеровані сценарії та субтитри не потребують маркування.

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Штрафи за недотримання вимог

Повторні порушення призведуть до видалення контенту та дискваліфікації з програми монетизації, що гарантує дотримання нових правил.