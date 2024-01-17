YouTube, як найбільша у світі відеоплатформа, час від часу вживає заходів для боротьби з блокувальниками реклами. У попередніх випадках користувачі стикалися з прямими повідомленнями, про заборону використання блокувальників реклами на сайті, і єдиним вирішенням проблеми була підписка на YouTube Premium.

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Що взагалі сталося?

Користувачі розширень AdBlock і AdBlock Plus помітили зниження продуктивності YouTube напередодні, повідомляючи про такі проблеми, як повільне завантаження відео, неправильний попередній перегляд і необхідність оновлення сторінки для переходу в повноекранний режим.

Попри ці збої, адміністрація платформи заявила, що проблема не пов'язана з їхніми зусиллями з виявлення та боротьби з блокувальниками реклами, стверджує портал Android Central.

Уся проблема в AdBlock

Це також підтвердив і Реймонд Гілл, розробник плагіна uBlock Origin. За його словами останні версії розширень AdBlock і AdBlock Plus спричиняють проблеми з продуктивністю не лише на YouTube. Гілл наголосив, що на плагін uBlock Origin ці проблеми не впливають.

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Отже, нещодавнє уповільнення роботи YouTube було пов'язане з ускладненнями, що виникли через останні версії розширень AdBlock і AdBlock Plus, що підтвердили як представник YouTube, так і сторонні розробники.

Тож є принаймні тимчасове рішення для користувачів, які прагнуть зберегти стабільну роботу платформи – доведеться видалити блокувальники реклами, або чекати на оновлення, яке виправить все.