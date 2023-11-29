Минулого тижня YouTube надіслав повідомлення з запрошенням на тестування деяким користувачам. Ті, хто погодиться, зможуть випробувати 37 ігор, які не потрібно завантажувати або встановлювати. Варто зазначити, що це не якісь великі проєкти, а звичайні "вбивачі часу" для того, щоб зайняти руки, поки ви їдете в метро або чекаєте в черзі.

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Що відомо

Вибір ігор досить різноманітний – від найпростіших до складних.

Серед них є такі популярні найменування, як Angry Birds Showdown, Brain Out, Daily Solitaire, The Daily Crossword, а також низка аркадних ігор.

Судячи з усього, на YouTube вони приходять тимчасово. У повідомленні зазначено, що ігри будуть доступні до 28 березня 2024 року .

. Наразі деякі користувачі преміум-підписки можуть знайти повну бібліотеку ігор у розділі "Playables" на вкладці "Explore".

Для чого це потрібно компанії, неясно. YouTube приєднується до довгого списку неігрових технологічних компаній, які намагаються вийти на ринок ігор, але часто з дуже сумнівними результатами. Після багатьох років галасу Google у січні офіційно закрив свій сервіс Stadia. Лише кілька тижнів тому Amazon скоротила понад 130 робочих місць у своєму відділі безкоштовних ігор і оголосила, що "переорієнтує" свої зусилля. У 2021 році TikTok дражнив тим, що називав "великим поштовхом" в іграх, але в понеділок власник ByteDance оголосив, що звільняє близько 1 000 працівників свого ігрового підрозділу.

Серед відносно успішних прикладів можна згадати експеримент Meta з Instant Games який тривав близько семи років. Цього місяця платформа запустила нову модель дистрибуції, яка дозволяє розробникам публікувати бета-версії своїх ігор безпосередньо на Facebook. Netflix випускає ігри виключно для мобільних пристроїв. Відгуки про них досить неоднозначні.