Унікальний концепт автомобіля Ford 1979 року згорів після показу на фестивалі машин

Конкурс Pebble Beach Concours d'Elegance, яким завершився цьогорічний автомобільний тиждень у Монтереї, завжди повний рідкісних концепткарів і прототипів, які або взагалі не вийшли на ринок, або трансформувались у щось інше. На жаль, світ щойно втратив один з таких раритетних автомобілів під час пожежі: концепт Ford Probe Ghia Concept кінця 70-х років згорів під час транспортування.

Що сталося

Спочатку в TikTok почало поширюватися відео з пожежею. Багато хто в коментарях намагався ідентифікувати автомобіль, що горів, але дехто відразу зрозумів, що це був Ford Probe Ghia Concept, який виїжджав з Пеббл-Біч.

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Через деякий час власник автомобіля, компанія Scott Grundfor, яка також публікувала інформацію про машину протягом вихідних, підтвердила його знищення, опублікувавши фотографії наслідків.

Що залишилось після пожежі / Фото Scott Grundfor Company

З глибоким сумом і важким серцем ми втратили наш прототип Ford Ghia Probe I 1979 року в аварії на шосе наприкінці дня в неділю після того, як показали автомобіль на конкурсі елегантності в Пеббл-Біч,

– йдеться в дописі.

Член команди, який був за кермом вантажівки, залишився неушкодженим.

Хоча немає жодних подробиць про те, що саме сталося або що спричинило пожежу, у повідомленні йдеться про те, що дії водія допомогли запобігти поширенню вогню на навколишні ліси.

Що ми знаємо про цей концепткар

Probe Ghia – лише один із серії концептів Probe, створених компанією Ford під час співпраці з Ghia в середині та наприкінці 1970-х років.

Він був уперше показаний на автосалоні у Франкфурті-на-Майні.

Його футуристичний (на той момент) дизайн демонстрував низку аеродинамічних особливостей, спрямованих на підвищення паливної ефективності.



Ford Ghia Probe Concept / Фото Scott Grundfor Company

Концепт був побудований на тій самій платформі Fox, що й Mustang, і оснащувався чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом.

Ford продовжував показувати концепти Probe на початку 1980-х до 1985 року, за три роки до виходу серійної версії Probe на ринок у 1988 році.



Ford Ghia Probe Concept / Фото Scott Grundfor Company