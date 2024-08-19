Що сталося

Monterey Car Week – це одна з найбільш очікуваних подій для автомобілістів у США, присвячена класичним автомобілям, автомобілям класу люкс і автоспорту. Фестиваль проходить на півострові Монтерей у штаті Каліфорнія. Він пропонує понад тиждень безперервних автосалонів, пам’ятних подій, VIP-вечірок, аукціонів, перегонів і багато нових автомобілів майже від кожного виробника. Багато з цих заходів також абсолютно безплатні для відвідувачів.

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Цього року все почалося 9 серпня, а завершилось учора, 18 серпня двома визначними подіями: Фестивалем елегантності Pebble Beach, де старовинні автомобілі змагаються за звання найбільш елегантного дизайну, та Pebble Beach RetroAuto.

Але за кілька днів до того всі ще були зосереджені на сучасних спортивних автомобілях. І поки ті прямували до півострова, кілька з них попалися на порушенні правил дорожнього руху.

Поліція розмістила в соціальних мережах відео, на якому видно чергу з дев'яти спорткарів, що зупинилися на узбіччі. Серед них були Ferrari, Lamborghini, McLaren і пара Porsche. З самого відео не зрозуміло, чому їх зупинили, але більше інформації нам дає коментар. Кожна машина, безсумнівно, здатна перевищити дозволену швидкість на багато кілометрів.

Перевищувати швидкість небезпечно! Перевищення швидкості — одне з найпоширеніших порушень правил дорожнього руху та одна з основних причин смертельних випадків на дорогах. Вчора один з наших офіцерів зупинив 9 автомобілів на трасі СР-1 за перевищення швидкості. Усі водії були оштрафовані,

– йдеться в дописі поліції.

На щастя, всі автівки благополучно дісталися до місця призначення, щоб показатися на очі відвідувачам.

Українці люблять надійні автомобілі, які споживають небагато пального. Яскравий приклад – SUZUKI Vitara Hybrid 2024 року. Це авто дуже економічне, надійне та перевірене часом. А головне, що зараз воно продається зі знижкою до 86 000 грн.