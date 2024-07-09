Ці ґаджети можуть знадобитися вам під час відключень електроенергії

Відключення енергії в Україні, на жаль, стали звичною справою. Ймовірність того, що вони збільшаться, чимала, тож до цього потрібно підготуватися. Існує чимало корисних пристроїв, які зможуть вам допомогти в побуті.

Раніше ми вже писали про те, які прилади можуть вам знадобитися під час блекаутів. Тепер Техно 24 підготував перелік ґаджетів, які будуть корисним доповненням у вашому арсеналі та стануть в пригоді не лише під час відключень, але й у походах влітку, наприклад.

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Кемпінгова піч BioLite

У ситуаціях, коли відключення електроенергії може тривати тривалий час, наявність засобу для заряджання телефону може бути життєво важливою. Піч BioLite Camp Stove слугує не лише приладом для приготування їжі, але й зарядним пристроєм для телефону.

Спалюючи легкодоступну біомасу, вона виробляє енергію для підтримки роботи ваших пристроїв. Хоча для повної зарядки телефону може знадобитися деякий час, наявність цього гаджета під рукою може забезпечити додаткову енергію, необхідну для здійснення важливих дзвінків у надзвичайних ситуаціях.



Піч BioLite / Скриншот 24 Каналу

Піч продається у двох модифікаціях і вартує від 3 до 6 тисяч гривень. За ці ж гроші можна придбати кілька додаткових павербанків, однак цей ґаджет може знадобитися вам і для літнього відпочинку.

Персональний фільтр для води

Доступ до чистої води залишається критичною потребою. За певних умов під час відключень світла можуть бути і проблеми з постачанням води. Персональний фільтр для води, наприклад LifeStraw, пропонує надійне рішення для очищення води з різних джерел, гарантуючи очистку води навіть під час тривалих відключень електроенергії.

Цей портативний фільтр є доступним і відносно недорогим, що робить його незамінним інструментом для тих, хто стикається з перебоями у водопостачанні. Крім того, він неодмінно стане в пригоді під час походів.



Персональний фільтр / Фото LifeStraw

Вогниво

З настанням темряви та зниженням температури дуже важливо залишатися в теплі та освітленими. Компактне вогниво виробляє інтенсивну іскру температурою 3000 градусів за Цельсієм, що робить розпалювання вогню швидким та ефективним.

Така штукенція здатна забезпечити до 12 000 іскор і є безцінним інструментом в похідному спорядженні. В домашніх умовах його використання може й не знадобитися, однак рекомендуємо також запастися кількома запальничками та сірниками.



Вогниво / Скриншот 24 Каналу

Світлодіодний ліхтар на сонячних батареях

Орієнтуватися в темряві під час відключень електроенергії може бути складно. Світлодіодний сонячний ліхтар – це надійний інструмент, який неодмінно знадобиться вдома.

Окрім ліхтариків на звичайних батарейках та акумуляторах рекомендуємо придбати також кілька ліхтариків на сонячних батареях, які можна буде поставити на підвіконня або на балкон для зарядки. Це можуть бути як спеціалізовані ґаджети, так і звичайні садові ліхтарики від найдешевших до дорожчих моделей з дистанційкою та кількома режимами.



Садовий ліхтарик на сонячних батареях / Скриншот 24 Каналу

Крім того, рекомендуємо придбати набір світлодіодних ліхтарів на батарейках, які можна прикріпити в різних кімнатах, ванні та туалеті. Ці ліхтарики забезпечать вас автономним освітленням в період відсутності електроенергії і стануть особливо корисними ввечері.

Також їх можна закріпити в місцях будинку де немає освітлення, але воно там потрібно, наприклад комора під сходами або глибока шафа з речами, щоб постійно не ходити з ліхтариком.

Грілка для рук

Відключення електроенергії часто позбавляють нас і тепла. І хоч зараз літо, до осінньо-зимового похолодання краще підготуватися заздалегідь Перебуваючи в холодному приміщенні дуже важливо зігрітися і ручні грілки допомагають у цьому дуже добре.

Наприклад Zippo Hand Warmer забезпечує ефективне і тривале тепло, пропонуючи вдесятеро більше тепла, ніж одноразові грілки для рук. За допомогою однієї заправки можна комфортно зігріватися до 12 годин. Її безполуменева робота гарантує безпеку, а культовий дизайн додає нотку стилю до вашого набору для підготовки до відключення електроенергії.



Грілка для рук / Фото Zippo

Мультитул

Універсальний мультиінструмент завжди корисна річ в арсеналі різноманітні моделі, які можуть запропонувати до 16 функцій, що робить його практичним для широкого спектру завдань у приміщенні.



Мультитул / Скриншот 24 Каналу

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Наявність цих необхідних ґаджетів під рукою може забезпечити спокій та підвищити вашу готовність до перебоїв з електропостачанням. Ці інструменти стануть цінним доповненням до вашого набору для надзвичайних ситуацій.