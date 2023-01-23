Наша сила в єдності: 4 застосунки та чат-боти, які допомагають українцям під час війни

Після початку бойових дій українці почали активно підтримувати як ЗСУ, так і один одного. Рівень волонтерської допомоги неймовірний: українці знаходять помешкання біженцям, проводять евакуацію з прифронтових міст, екіпірують бійців, рятують тварин та роблять багато інших важливих справ.

IT спільнота також долучилася до цього руху. Крім, безумовно, донатів, соціальних проєктів, допомоги постраждалим, фахівці роблять те, що вміють найкраще – створюють інженерні рішення та чат-боти для розв’язання нагальних проблем. GlobalLogic поділились із редакцією 24 Каналу кількома зворушливими проєктами, створеними для українців розробниками компанії або студентами IT-спеціальностей.

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Застосунки для нічного бачення Green Night і Pro Night

Ці історії внеску інженерів GlobalLogic збирає через свій сайт. Розробники можуть поділитися своїми застосунками, чат-ботами та іншими рішеннями, які допомогли змінити життя людей на краще.

Захоплення фотографією допомогло розробнику Віктору Победрі створити застосунки для нічного бачення Green Night і Pro Night. З початком бойових дій вони набули неабиякої популярності: ці програми стали в пригоді при світломаскуванні у місті (коли заборонено вмикати ліхтарі) та для бійців ТРО під час патрулювання.

Застосунок Green Night був дуже популярний, – понад 40 000 завантажень. Після його успіху вирішив створити більш потужну версію, Pro Night, і половину від залучених з нового застосунку коштів планую передавати на потреби ЗСУ. За цю розробку отримав подяку від Воєнно-наукового управління Генерального штабу ЗСУ,

– розповів Віктор Победря, iOS Software Engineer в GlobalLogic.

Застосунки працюють за принципом посилення сигналу: вони ефективні в умовах нічної вулиці, але не в абсолютно темній кімнаті (де нічого підсилювати). Версія Pro Night дозволяє робити 20-кратний зум, регулювати яскравість і рівень FPS, фотографувати.

Застосунок для визначення вибухонебезпечних пристроїв beAware

Агресія Росії щодня лишає чимало смертельно небезпечних снарядів та мін в українській землі. Частина з них так і не розірвалася, що створило загрозу мирним мешканцям. Щоб українці могли розпізнати вибухонебезпечні предмети, студент Роман Коропецький у співпраці з другом розробив beAware.

Мета створення beAware – убезпечення пересування цивільних громадян, збереження їх життя і здоров’я.

Вперше застосунок був представлений на літній школі AI, яку проводив Львівський Національний Університет у співпраці з Львівським ІТ Кластером.

На жаль, наш проєкт не був реалізований. Проте згодом з'явився схожий офіційний застосунок. Мене тішить можливість того, що його автор дізнався про нашу ідею і реалізував її,

– Роман Коропецький, студент

До теми Корисні чат-боти у Viber, які допоможуть під час війни

Сайт для надання допомоги HelpMeUA

Прості рішення є вирішальними в кризовій ситуації. У будь-якому разі, так вважав Олександр Луцюк в перші дні війни. Своє бажання допомогти якомога більшій кількості людей він конвертував в застосунок HelpMeUA.

Моя історія не про винахід, а про допомогу. Оскільки я та мої друзі пов’язані з ІТ, ми обʼєднали зусилля для створення веб-застосунку. Наш сайт має назву HelpMeUA, перейти на нього можна за посиланням. Цей веб-застосунок був створений на початку війни для якнайшвидшої допомоги кожному, хто цього потребує. Тому на нашому сайті не потрібно реєструватись, підтверджувати особистість та створювати акаунт. Все працює на довірі, яка є найважливішою в такі моменти,

– зазначив Олександр Луцюк, Advocate Developer в GlobalLogic.

Сайт дійсно простий: запостити оголошення на запит чи надання допомоги можна в декілька кліків, без реєстрації. Пошук проводиться за місцем перебування, тегами або розділами. Якщо пост містить неперевірену інформацію, на нього можна поскаржитись.

Завдяки простоті в користуванні та інтуїтивному інтерфейсі HelpMeUA дійсно знайшов свою аудиторію. За даними Олександра і його команди, веб-застосунком користується близько 200 унікальних користувачів на місяць. А загальна кількість постів (запитів на допомогу і пропозицій щодо її надання) складає 766.

Сайт залишається актуальним і зараз. А його розробники сподіваються, що усі користувачі HelpMeUA отримали необхідну допомогу.

Чат-бот @SumkaRegionBot

Чат-бот призначений для допомоги жителям Сумщини. Програма сприяє в пошуці відкритих аптек, АЗС, магазинів та надає змогу повідомити про екстрену ситуацію.

Все почалося в перші тижні війни, коли група волонтерів зв’язалася з Владиславом Бабичем з проханням створити інформаційний чат-бот. За їх підтримки була розроблена програма @SumkaRegionBot в месенджері Telegram.

Як потім виявилося, чат-бот був дійсно корисним: багато людей зверталися до нього, як до довідника з різних питань. Його продовжують використовувати й зараз,

– розповідає Владислав Бабич.

Крім вищезгаданих функцій, програма сприяє в підтримці ВПО та надає інформацію щодо психологічної допомоги, евакуаційного транспорту, волонтерських ініціатив.

Цікаво Що робити, якщо вилітають застосунки на смартфоні – варіанти вирішення проблеми

Українці дійсно згуртувались з початком війни та показали всьому світу, як ми вміємо дбати та підтримувати одне одного. Усі застосунки з нашої добірки – це ініціативи кожного окремого розробника, який вирішив допомогти Україні та українцям тим, чим вміє та робить найкраще, – своїм кодом. Або рішеннями, які покращуватимуть життя людей на планеті. І подібні ініціативи від кожного з нас, чи то зовсім маленькі, чи то масштабні – лише пришвидшують нашу перемогу та посилюють нашу внутрішню стійкість й віру у світле майбутнє.