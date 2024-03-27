Космічна станція від Джеффа Безоса пройшла ключові випробування: що далі

Міжнародна космічна станція в найближчому майбутньому буде закрита й зведена з орбіти. NASA вже зараз вкладає сотні мільйонів доларів у її потенційну заміну, а компанії стають у чергу, щоб запропонувати власний проєкт і отримати фінансування. Одним з перспективних кандидатів є Orbital Reef – спільне підприємство між космічною компанією Джеффа Безоса Blue Origin та Sierra Space.

Деталі

У середу NASA повідомило, що Orbital Reef пройшла чотири ключові етапи розробки для деяких з її найважливіших технологій, у тому числі й систему перероблення сечі майбутніх астронавтів і туристів. Ці етапи мають вирішальне значення для того, щоб комерційна станція могла підтримувати людське життя на борту.

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Випробування включали в себе проходження серії перевірок регенеративної системи, яка забезпечуватиме чисте повітря для дихання та воду для пиття. Деякі з тестів перевіряли здатність системи видаляти небезпечні домішки з повітря, перероблювати сечу на питну воду, збирати вологу з навколишньої атмосфери для її конденсації також у питну воду та інше. На МКС також є подібні системи.

Перш ніж ви здригнетеся від думки про те, щоб випити залишки води після миття посуду чи залишки сечі, пам'ятайте, що вода, яку ми отримуємо [після перероблювання] в результаті, чистіша, ніж більшість води, яку ви п'єте щодня вдома,

– пояснював колишній командир МКС Кріс Хедфілд у відеоролику, знятому в 2013 році.

Насправді астронавти на МКС вже близько 15 років п'ють кришталево чисту воду, отриману з переробленої сечі. Це допомагає зменшити кількість води, яку NASA потрібно запускати в космос, щоб підтримувати життя астронавтів, тим самим скорочуючи витрати на запуск і заощаджуючи гроші.

Майбутня космічна станція Blue Origin

NASA виділило компаніям Blue Origin і Sierra Space 172 мільйони доларів США в рамках програми з розробки комерційних американських космічних станцій на низькій навколоземній орбіті, які могли б замінити МКС після того, як вона вийде на пенсію.

Ці станції стануть місцем, куди NASA зможе продовжувати відправляти своїх астронавтів, орендуючи каюти і лабораторні приміщення. Однак, оскільки станціями володітимуть комерційні компанії, вони також можуть бути відкриті для космічних туристів.

Уявіть собі просторі модулі з великими вікнами, щоб бачити Землю, наш блакитний рідний світ, відчуваючи при цьому трепет невагомості в повному комфорті,

– йдеться на сайті Blue Origin.



Візуалізація майбутньої станції Orbital Reef / Фото Blue Origin

NASA передає наступне покоління космічних станцій комерційним компаніям, оскільки має більші пріоритети, які потребують фінансування. Зараз підтримка програми МКС коштує NASA близько 3 мільярдів доларів на рік. Агентство прагне продовжувати співпрацювати з приватними компаніями з метою мати одну або кілька станцій на орбіті, щоб забезпечити конкуренцію, знизити витрати і задовольнити попит NASA та інших клієнтів.

Без тягаря у вигляді МКС NASA зможе вивільнити бюджет, щоб зосередити свої зусилля на створенні постійної людської присутності на Місяці, включаючи космічну станцію на місячній орбіті і базу на поверхні Місяця, за допомогою місій "Артеміда".

За прогнозами, загальні витрати на "Артеміду" сягнуть 93 мільярдів доларів між 2012 і 2025 роками. Ця сума не включає вартість запусків, яка становитиме близько 4,2 мільярда доларів на кожен запуск перших чотирьох місій "Артеміди".

Зрештою, NASA сподівається спрямувати свій бюджет на відправку астронавтів на Марс.