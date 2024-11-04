Два поверхи для 20 астронавтів: яким буде корабель SpaceX, що повезе людей на Місяць

Ракета Starship Human Landing System (HLS) компанії SpaceX призначена для застосування в рамках програми NASA "Артеміда". Хоча до самого польоту ще чимало часу, ми вже зараз побачили, який матиме вигляд цей космічний транспорт, а також дізналися, скільки коштує його будівництво.

Яким він буде

HLS матиме щонайменше два поверхи й достатньо простору, щоб розмістити екіпаж із 20 астронавтів. Зазначається, що ранній макет має стелю заввишки 40 футів (12 метрів), повідомляє 24 Канал з посиланням на TheSpaceEngineer. Ціна контракту між NASA та SpaceX, а отже й ціна самої ракети, складає 2,9 мільярда доларів.

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Обидві організації підписали угоду ще у 2021 році, а перший прототип з'явився більше року тому на Starbase, майданчику SpaceX. З того часу ніхто не знав, що всередині нього, але тепер ця завіса таємничості знята.

3D-художник Том Блекмор візуалізував те, що він побачив усередині, але зазначає, що нічого з побаченого ним не є остаточним. Це прототип для демонстрації базової функціональності кількох систем. Фінальний варіант ракети може бути зовсім іншим. Крім того, прототип є зменшеним варіантом остаточної версії корабля.



Прототип житлового модуля зовні / Фото TheSpaceEngineer

За словами Блекмора, перший поверх житлового модуля знаходиться над баками корабля і має вигнуту підлогу. На цьому поверсі розміщене обладнання для життєзабезпечення екіпажу, що мешкає на поверсі вище, і вигин досить великий, щоб бути помітним. У центрі кімнати знаходиться драбина шириною 1,2 метра, яка дозволяє піднятися на другий поверх.



Перший поверх. Можна бачити, як підлога "вигинається з боків під обладнанням життєзабезпечення", – пише Блекмор. Це обладнання включає в себе теплообмінник з трубками, які "виходять до кондиціонера назовні" / Фото TheSpaceEngineer

Щодо другого поверху, то це палуба, де житимуть астронавти. Блекмор описує її як "величезну головну кімнату" зі "спальними місцями з одного боку і полицями для зберігання [...] з іншого".

У кімнаті також є крісла керування для маневрування кораблем під час посадки на Місяць. Вони "розташовані в ряд, як в інших кораблях SpaceX. Зараз це просто ігрові крісла, прикріплені до ящиків, оскільки ми маємо справу з прототипом. Навпроти – сенсорні екрани, на який будуть відображатися дані, необхідні для приземлення, зльоту та інших операцій.



Другий поверх / Фото TheSpaceEngineer



Всередині HLS / Фото TheSpaceEngineer

За словами Блекмора, щоб потрапити на другий поверх, потрібно подолати 15 сходинок.

Що стосується житлових приміщень, то прототип, який він відвідав, мав п'ять спалень, подібних до тих, що є на Міжнародній космічній станції, а також "картину, яка показує, що ви можете розмістити 20 осіб в одному кільці навколо корабля".

Блекмор упевнений, що на Starship HLS "не буде бракувати місця для екіпажу будь-якого розміру", оскільки, перебуваючи всередині, "стає зрозуміло, що він до біса великий".

Прототип не має вікон, і Блекмор додав, що він бачив телевізійні екрани з імітацією вікон, встановлені на одній стіні. Судячи з усього, ці екрани будуть показувати зображення з камер назовні. На зображенні вище їх можна бачити перед кріслами – великі вертикальні поверхні за моніторами.



Всередині HLS / Фото TheSpaceEngineer

Праворуч від крісел видно модулі, які виконуватимуть роль ванної кімнати (перший блок), і пронумерованих спальних місць, які надають достатньо приватності, щоб усамітнитися в ізольованому середовищі від інших членів команди. Зараз їх усього кілька, але потенційно кількість можна збільшити, розмістивши їх по колу вздовж стіни.



Розташування елементів інтер'єру / Фото TheSpaceEngineer



Як можна розмістити модулі для сну. Спальні місця розташовані таким чином, що відкритим залишається лише отвір, що дозволяє найбільш ефективно використовувати площу приміщення / Фото TheSpaceEngineer

Очевидно, що ще багато чого буде змінено в цьому дизайні.