Два этажа для 20 астронавтов: каким будет корабль SpaceX, который повезет людей на Луну

Ракета Starship Human Landing System (HLS) компании SpaceX предназначена для применения в рамках программы NASA "Артемида". Хотя до самого полета еще немало времени, мы уже сейчас увидели, как будет выглядеть этот космический транспорт, а также узнали, сколько стоит его строительство.

Каким он будет

HLS будет иметь как минимум два этажа и достаточно пространства, чтобы разместить экипаж из 20 астронавтов. Отмечается, что ранний макет имеет потолок высотой 40 футов (12 метров), сообщает 24 Канал со ссылкой на TheSpaceEngineer. Цена контракта между NASA и SpaceX, а следовательно и цена самой ракеты, составляет 2,9 миллиарда долларов.

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Обе организации подписали соглашение еще в 2021 году, а первый прототип появился более года назад на Starbase, площадке SpaceX. С тех пор никто не знал, что внутри него, но теперь эта завеса таинственности снята.

3D-художник Том Блэкмор визуализировал то, что он увидел внутри, но отмечает, что ничего из увиденного им не является окончательным. Это прототип для демонстрации базовой функциональности нескольких систем. Финальный вариант ракеты может быть совсем другим. Кроме того, прототип является уменьшенным вариантом окончательной версии корабля.



Прототип жилого модуля снаружи / Фото TheSpaceEngineer

По словам Блэкмора, первый этаж жилого модуля находится над баками корабля и имеет изогнутый пол. На этом этаже размещено оборудование для жизнеобеспечения экипажа, проживающего на этаже выше, и изгиб достаточно большой, чтобы быть заметным. В центре комнаты находится лестница шириной 1,2 метра, которая позволяет подняться на второй этаж.



Первый этаж. Можно видеть, как пол "изгибается по бокам под оборудованием жизнеобеспечения", – пишет Блэкмор. Это оборудование включает в себя теплообменник с трубками, которые "выходят к кондиционеру наружу" / Фото TheSpaceEngineer

Что касается второго этажа, то это палуба, где будут жить астронавты. Блэкмор описывает ее как "огромную главную комнату" со "спальными местами с одной стороны и полками для хранения [...] с другой".

В комнате также есть кресла управления для маневрирования кораблем во время посадки на Луну. Они "расположены в ряд, как в других кораблях SpaceX. Сейчас это просто игровые кресла, прикрепленные к ящикам, поскольку мы имеем дело с прототипом. Напротив – сенсорные экраны, на который будут отображаться данные, необходимые для приземления, взлета и других операций.



Второй этаж / Фото TheSpaceEngineer



Внутри HLS / Фото TheSpaceEngineer

По словам Блэкмора, чтобы попасть на второй этаж, нужно преодолеть 15 ступенек.

Что касается жилых помещений, то прототип, который он посетил, имел пять спален, подобных тем, что есть на Международной космической станции, а также "картину, которая показывает, что вы можете разместить 20 человек в одном кольце вокруг корабля".

Блэкмор уверен, что на Starship HLS "не будет недостатка в месте для экипажа любого размера", поскольку, находясь внутри, "становится понятно, что он чертовски большой".

Прототип не имеет окон, и Блэкмор добавил, что он видел телевизионные экраны с имитацией окон, установленные на одной стене. Судя по всему, эти экраны будут показывать изображение с камер наружу. На изображении выше их можно видеть перед креслами – большие вертикальные поверхности за мониторами.



Внутри HLS / Фото TheSpaceEngineer

Справа от кресел видно модули, которые будут выполнять роль ванной комнаты (первый блок), и пронумерованных спальных мест, которые предоставляют достаточно приватности, чтобы уединиться в изолированной среде от других членов команды. Сейчас их всего несколько, но потенциально количество можно увеличить, разместив их по кругу вдоль стены.



Расположение элементов интерьера / Фото TheSpaceEngineer



Как можно разместить модули для сна. Спальные места расположены таким образом, что открытым остается лишь проем, что позволяет наиболее эффективно использовать площадь помещения / Фото TheSpaceEngineer

Очевидно, что еще многое будет изменено в этом дизайне.