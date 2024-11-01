Что происходит с "Вояджером"

Согласно доступной в сети информации, потеря связи произошла 19 октября. NASA смогло снова связаться с самым отдаленным форпостом человечества только через пять дней с помощью радиопередатчика, который зонд не использовал с 1981 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Jalopnik.

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Проблема возникла, когда оператор "Вояджера-1" из Лаборатории реактивного движения прислал зонду команду включить один из его обогревателей. Зонд имел достаточно мощности для обогревателя, поэтому все должно было пройти хорошо. Однако, судя по всему, на борту произошла какая-то ошибка, поэтому система защиты от неисправностей начала выключать обогреватель. В NASA предположили, что эта система защиты случайно сработала еще дважды, выключив также передатчик X-диапазона. "Вояджер-1" таким образом переключился на второй радиопередатчик, который работает в S-диапазоне.

Хотя S-диапазон потребляет меньше энергии, "Вояджер-1" не использовал его для связи с Землей с 1981 года. Он использует другую частоту, чем передатчики X-диапазона, и его сигнал значительно слабее. Экипаж не был уверен, что сигнал S-диапазона может быть обнаружен на Земле из-за расстояния, но инженеры из Deep Space Network смогли его найти,

– говорят в NASA.

Космическое агентство не будет включать передатчик X-диапазона, пока инженеры не определят основную причину неисправности. Сейчас связь между зондом и наземной базой управления, которые находятся на расстоянии более 15 миллионов километров друг от друга, будет осуществляться через слабый передатчик.

Это не единственная проблема зонда. В последние месяцы "Вояджер-1" занимался калибровкой своих двигателей, чтобы сохранить возможность ориентировать антенну зонда обратно на Землю.