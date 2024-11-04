Яким він буде

HLS матиме щонайменше два поверхи й достатньо простору, щоб розмістити екіпаж із 20 астронавтів. Зазначається, що ранній макет має стелю заввишки 40 футів (12 метрів), повідомляє 24 Канал з посиланням на TheSpaceEngineer. Ціна контракту між NASA та SpaceX, а отже й ціна самої ракети, складає 2,9 мільярда доларів.

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Обидві організації підписали угоду ще у 2021 році, а перший прототип з'явився більше року тому на Starbase, майданчику SpaceX. З того часу ніхто не знав, що всередині нього, але тепер ця завіса таємничості знята.

3D-художник Том Блекмор візуалізував те, що він побачив усередині, але зазначає, що нічого з побаченого ним не є остаточним. Це прототип для демонстрації базової функціональності кількох систем. Фінальний варіант ракети може бути зовсім іншим. Крім того, прототип є зменшеним варіантом остаточної версії корабля.

Прототип житлового відсіка зовні
Прототип житлового модуля зовні / Фото TheSpaceEngineer

За словами Блекмора, перший поверх житлового модуля знаходиться над баками корабля і має вигнуту підлогу. На цьому поверсі розміщене обладнання для життєзабезпечення екіпажу, що мешкає на поверсі вище, і вигин досить великий, щоб бути помітним. У центрі кімнати знаходиться драбина шириною 1,2 метра, яка дозволяє піднятися на другий поверх.

Перший поверх
Перший поверх. Можна бачити, як підлога "вигинається з боків під обладнанням життєзабезпечення", – пише Блекмор. Це обладнання включає в себе теплообмінник з трубками, які "виходять до кондиціонера назовні" / Фото TheSpaceEngineer

Щодо другого поверху, то це палуба, де житимуть астронавти. Блекмор описує її як "величезну головну кімнату" зі "спальними місцями з одного боку і полицями для зберігання [...] з іншого".

У кімнаті також є крісла керування для маневрування кораблем під час посадки на Місяць. Вони "розташовані в ряд, як в інших кораблях SpaceX. Зараз це просто ігрові крісла, прикріплені до ящиків, оскільки ми маємо справу з прототипом. Навпроти – сенсорні екрани, на який будуть відображатися дані, необхідні для приземлення, зльоту та інших операцій.

Другий поверх
Другий поверх / Фото TheSpaceEngineer

Всередині HLS
Всередині HLS / Фото TheSpaceEngineer

  • За словами Блекмора, щоб потрапити на другий поверх, потрібно подолати 15 сходинок.
  • Що стосується житлових приміщень, то прототип, який він відвідав, мав п'ять спалень, подібних до тих, що є на Міжнародній космічній станції, а також "картину, яка показує, що ви можете розмістити 20 осіб в одному кільці навколо корабля".
  • Блекмор упевнений, що на Starship HLS "не буде бракувати місця для екіпажу будь-якого розміру", оскільки, перебуваючи всередині, "стає зрозуміло, що він до біса великий".
  • Прототип не має вікон, і Блекмор додав, що він бачив телевізійні екрани з імітацією вікон, встановлені на одній стіні. Судячи з усього, ці екрани будуть показувати зображення з камер назовні. На зображенні вище їх можна бачити перед кріслами – великі вертикальні поверхні за моніторами.

Всередині HLS
Всередині HLS / Фото TheSpaceEngineer

Праворуч від крісел видно модулі, які виконуватимуть роль ванної кімнати (перший блок), і пронумерованих спальних місць, які надають достатньо приватності, щоб усамітнитися в ізольованому середовищі від інших членів команди. Зараз їх усього кілька, але потенційно кількість можна збільшити, розмістивши їх по колу вздовж стіни.

Розташування елементів інтер'єру
Розташування елементів інтер'єру / Фото TheSpaceEngineer

Як можна розмістити модулі для сну
Як можна розмістити модулі для сну. Спальні місця розташовані таким чином, що відкритим залишається лише отвір, що дозволяє найбільш ефективно використовувати площу приміщення / Фото TheSpaceEngineer

Очевидно, що ще багато чого буде змінено в цьому дизайні.