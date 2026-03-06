Після атаки дронів у Кривому Розі зникло цифрове телебачення

У Кривому Розі тимчасово припинилося цифрове телемовлення після нічної атаки російських дронів. Удар пошкодив телевізійну станцію, щоглу та телекомунікаційне обладнання, через що частина телеканалів і радіостанцій не виходить в ефір.

У Кривому Розі припинилося цифрове телебачення після нічної атаки російських безпілотників. Про це повідомив технічний директор Концерну РРТ Сергій Семерей виданню Детектор медіа.

Дивіться також Росіян вирізатимуть з ефіру Паралімпіади: у Держдумі – справжня істерика

Що відомо про пошкодження телевізійної станції?

За його словами, уночі три дрони типу "шахед" влучили у телевізійну станцію міста. Унаслідок удару були пошкоджені щогла, технічні будівлі та телекомунікаційне обладнання.

Наразі фахівці Концерну РРТ працюють над відновленням мовлення. "Фахівці Концерну РРТ докладають зусиль для відновлення мовлення", – зазначив Сергій Семерей.

Як пише Економічна правда, через пошкодження інфраструктури у місті не працюють телеканали, які транслюються у цифрових мультиплексах. Також припинила мовлення місцева телерадіокомпанія "Рудана".

Представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення в Дніпропетровській області Олена Демченко повідомила, що наразі в ефірі відсутні і кілька радіостанцій. Зокрема, не можуть мовити "Люкс", "Класік" та PowerFM.

За її словами, наразі на місці тривають слідчі дії. Після того як ситуація стане безпечною, спеціалісти зможуть оглянути пошкодження та оцінити стан телевежі.

"Коли буде безпечно, представники Концерну зможуть обстежити пошкодження і зрозуміти, чи ціла сама вежа. І від цього залежатиме, коли мовлення буде відновлено", – сказала Олена Демченко.

Подібні атаки на медійну інфраструктуру вже траплялися раніше. Зокрема, 17 листопада 2025 року російські дрони пошкодили будівлю редакції "Суспільне Дніпро" та "Українського радіо" у Дніпрі.

Тоді внаслідок удару у будівлі сталася пожежа. Були пошкоджені вікна, двері, перекриття та дах, а також частково зруйнований перший поверх, де розташовувалася велика студія. Приміщення студії повністю вигоріло.

Того ж дня пошкоджень зазнала і телевежа, через що у Дніпрі тимчасово припинили мовлення місцеві ефірні телеканали та радіостанції.

Крім того, унаслідок атаки був знищений регіональний хаб Інституту масової інформації "Медіабаза Дніпро". Він розташовувався у будівлі філії Суспільного мовника.