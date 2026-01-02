Китайську індустрію електромобілів чекає масштабна криза в 2026 році: скільки компаній закриють

Китай стрімко нарощує експорт електромобілів у світі, але всередині країни галузь наближається до критичної точки, пишуть ЗМІ. Попри те, що у листопаді обсяги експорту зросли майже вдвічі порівняно з аналогічним періодом торік, експерти попереджають про неминучу кризу.

Десятки виробників електрокарів перебувають на межі виживання через втрату державної підтримки та цінові війни, пише 24 Канал з посиланням на Carscoops.

Чому китайські EV-компанії опинилися в скрутній ситуації?

За прогнозами аналітиків, 2026 рік стане переломним для індустрії електротранспорту в Китаї. Очікується, що продажі нових машин скоротяться на 5 відсотків – найбільше падіння з 2020 року. Причиною стане поступове згортання урядових програм підтримки та надлишкові виробничі потужності, які накопичилися за роки експансії.

Гонконзька газета South China Morning Post, яка належить Alibaba Group, повідомляє, що приблизно п'ятдесят збиткових виробників електрокарів можуть бути змушені або значно скоротити виробництво, або повністю припинити діяльність протягом найближчого року.

Цянь Кан, керівник заводу з виробництва автомобільних друкованих плат, зазначив, що час працює проти тих компаній, чиї автомобілі не вражають молодих водіїв. Для більшості збиткових виробників показники 2026 року будуть вирішальними.

Ключовим моментом стане рішення уряду щодо продовження програми субсидування. У січні Пекін має визначити, чи продовжить дію субсидії на обмін старих авто на нові електрокари розміром 20 тисяч юанів, що еквівалентно приблизно 2900 доларів США.

Водночас діюче звільнення від сплати 10 відсотків податку на придбання припинилося наприкінці 2025 року. З січня ставка знизиться до 5 відсотків і залишатиметься такою до 2028 року, після чого повернеться повний податок.

Хоча цінова війна між китайськими виробниками зробила електромобілі доступними для мільйонів покупців, вона підірвала здатність багатьох компаній генерувати прибуток. У поєднанні зі значними інвестиціями в дослідження та розробки, а також прагненням брендів швидко сформувати широкі модельні лінійки, неважко зрозуміти, чому лише одиниці виробників досягли прибутковості.

Інвестор Інь Рань зауважив, що часи ажіотажу навколо фінансування виробників електрокарів та ключових постачальників компонентів залишилися в минулому. Тепер це буде гра на виживання, де прибуткові автовиробники стануть переможцями, тоді як збиткові гравці зіткнуться з вичерпанням коштів.

Які виробники повинні втриматись?

Небагато компаній змогли впоратися з негараздами. Великі прибуткові гравці, такі як BYD, Seres та Li Auto, виділяються як рідкісні винятки. Очікується, що ці фірми посилять зусилля щодо виходу на закордонні ринки в пошуках нових можливостей для зростання.

Дослідження консалтингової компанії AlixPartners показує, що лише близько 10 відсотків китайських EV-брендів будуть прибутковими в найближчі роки.

Серед небагатьох компаній, які отримують увагу з боку держави, Leapmotor, що також має підтримку Stellantis, залучив значні інвестиції. Державна FAW Group оголосила про придбання 5 відсотків акцій китайського автовиробника за 3,74 мільярда юанів, або 534 мільйони доларів. Це робить Leapmotor першим національним автовиробником, який отримав інвестиції від державної групи, що допоможе в запланованій експансії.

Leapmotor планує поставити мільйон автомобілів у 2026 році. Якщо компанія досягне цього показника, вона стане третім за величиною виробником електрокарів у Китаї після BYD і Geely. За перші одинадцять місяців 2025 року Leapmotor поставив 536 132 автомобілі.

Засновник та виконавчий директор Leapmotor Чжу Цзянмін розповів в інтерв'ю, що компанія прагне досягти річних поставок на рівні чотирьох мільйонів одиниць протягом десяти років. Leapmotor планує посилити свою цінність через тонке налаштування виробництва, одночасно пропонуючи клієнтам найкращий досвід водіння.