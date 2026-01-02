Китайскую индустрию электромобилей ждет масштабный кризис в 2026 году: сколько компаний закроют

Китай стремительно наращивает экспорт электромобилей в мире, но внутри страны отрасль приближается к критической точке, пишут СМИ. Несмотря на то, что в ноябре объемы экспорта выросли почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эксперты предупреждают о неизбежном кризисе.

Десятки производителей электрокаров находятся на грани выживания из-за потери государственной поддержки и ценовые войны, пишет 24 Канал со ссылкой на Carscoops.

Почему китайские EV-компании оказались в затруднительной ситуации?

По прогнозам аналитиков, 2026 год станет переломным для индустрии электротранспорта в Китае. Ожидается, что продажи новых машин сократятся на 5 процентов – самое большое падение с 2020 года. Причиной станет постепенное сворачивание правительственных программ поддержки и избыточные производственные мощности, которые накопились за годы экспансии.

Гонконгская газета South China Morning Post, которая принадлежит Alibaba Group, сообщает, что примерно пятьдесят убыточных производителей электрокаров могут быть вынуждены или значительно сократить производство, или полностью прекратить деятельность в течение ближайшего года.

Цянь Кан, руководитель завода по производству автомобильных печатных плат, отметил, что время работает против тех компаний, чьи автомобили не впечатляют молодых водителей. Для большинства убыточных производителей показатели 2026 года будут решающими.

Ключевым моментом станет решение правительства о продлении программы субсидирования. В январе Пекин должен определить, продолжит ли действие субсидии на обмен старых авто на новые электрокары в размере 20 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 2900 долларов США.

В то же время действующее освобождение от уплаты 10 процентов налога на приобретение прекратилось в конце 2025 года. С января ставка снизится до 5 процентов и будет оставаться такой до 2028 года, после чего вернется полный налог.

Хотя ценовая война между китайскими производителями сделала электромобили доступными для миллионов покупателей, она подорвала способность многих компаний генерировать прибыль. В сочетании со значительными инвестициями в исследования и разработки, а также стремлением брендов быстро сформировать широкие модельные линейки, нетрудно понять, почему лишь единицы производителей достигли прибыльности.

Инвестор Инь Рань заметил, что времена ажиотажа вокруг финансирования производителей электрокаров и ключевых поставщиков компонентов остались в прошлом. Теперь это будет игра на выживание, где прибыльные автопроизводители станут победителями, тогда как убыточные игроки столкнутся с исчерпанием средств.

Какие производители должны удержаться?

Немногие компании смогли справиться с невзгодами. Крупные прибыльные игроки, такие как BYD, Seres и Li Auto, выделяются как редкие исключения. Ожидается, что эти фирмы усилят усилия по выходу на зарубежные рынки в поисках новых возможностей для роста.

Исследование консалтинговой компании AlixPartners показывает, что лишь около 10 процентов китайских EV-брендов будут прибыльными в ближайшие годы.

Среди немногих компаний, которые получают внимание со стороны государства, Leapmotor, что также имеет поддержку Stellantis, привлек значительные инвестиции. Государственная FAW Group объявила о приобретении 5 процентов акций китайского автопроизводителя за 3,74 миллиарда юаней, или 534 миллиона долларов. Это делает Leapmotor первым национальным автопроизводителем, который получил инвестиции от государственной группы, что поможет в запланированной экспансии.

Leapmotor планирует поставить миллион автомобилей в 2026 году. Если компания достигнет этого показателя, она станет третьим по величине производителем электрокаров в Китае после BYD и Geely. За первые одиннадцать месяцев 2025 года Leapmotor поставил 536 132 автомобиля.

Основатель и исполнительный директор Leapmotor Чжу Цзянмин рассказал в интервью, что компания стремится достичь годовых поставок на уровне четырех миллионов единиц в течение десяти лет. Leapmotor планирует усилить свою ценность через тонкую настройку производства, одновременно предлагая клиентам лучший опыт вождения.