Січневі Квадрантиди у 2026 році: чого чекати від одного з найбільших у році зорепадів

Початок року традиційно відкриває один із найпотужніших метеорних потоків. У 2026 році Квадрантиди припадають на період із непростими умовами спостереження, коли яскраве нічне світило серйозно впливає на видимість. Попри це, зорепад зберігає свою наукову й спостережну цінність.

Чому Квадрантиди 2026 року будуть особливими?

Квадрантиди вважаються одним із трьох найінтенсивніших метеорних потоків поряд із Персеїдами та Гемінідами. За ідеальних умов цей потік здатен демонструвати понад 100 метеорів за годину, а в окремі роки – навіть до 200. У 2026 році активність Квадрантид буде дещо меншою й триватиме з 28 грудня по 12 січня. Максимум очікується 3 січня, пише 24 Канал з посиланням на Star Walk.

Головна проблема цього року – повний Місяць. Освітленість нічного неба сягатиме 100%, через що більшість слабких метеорів залишаться непомітними. За оцінками астрономів, замість потенційних 80 метеорів за годину неозброєним оком вдасться побачити приблизно 10, переважно найяскравіших болідів. Попри те, що умови далекі від ідеальних, саме Квадрантиди відомі великою кількістю яскравих і швидких спалахів, які здатні пробитися навіть крізь місячне сяйво.

Пік активності цього потоку дуже короткий – близько шести годин. У 2026 році максимум прогнозують приблизно на 21:00 за Гринвічем 3 січня (23:00 за Києвом). Найбільше пощастить тим спостерігачам, для кого в цей момент радіант (точка, з якої, як здається, вилітають метеори) уже буде високо над горизонтом. Радіант Квадрантид розташований у сузір’ї Волопаса, поблизу області неба між Волопасом і Драконом.

Видимість в Україні

Найкращі умови для спостереження традиційно мають мешканці Північної півкулі. Саме тут радіант піднімається достатньо високо, щоб забезпечити помітну кількість метеорів.

У Південній півкулі Квадрантиди майже не вражають – радіант залишається низько над горизонтом або взагалі не з’являється в полі зору, тому побачити можна лише поодинокі метеори.

За даними зоряних карт TheSkyLive, з точки огляду в Україні Квадрантиди взагалі не опускаються за горизонт протягом щонайменше кількох діб, однак тривалий час радіант перебуває близько до нього, що означає перекриття будівлями та деревами.

Найкращий час для спостереження починається приблизно після 2 години ночі третього січня. У момент максимальної активності радіант буде перебувати ще досить низько, але все одно над горизонтом, тому не варто пропускати видовище.



Радіант Квадрантид о 23:00 третього січня / Скриншот 24 Каналу

Звідки беруться Квадрантиди?

Походження Квадрантид довгий час лишалося загадкою. Лише у 2003 році було встановлено, що джерелом потоку є астероїд 2003 EH1. Існує також гіпотеза, що цей астероїд пов’язаний із кометою C 1490 Y1, яку спостерігали астрономи в Китаї, Японії та Кореї близько 500 років тому. Якщо цей зв’язок підтвердиться остаточно, Квадрантиди разом із Гемінідами вважатимуться рідкісним прикладом потужного метеорного потоку астероїдного походження.

Назва Квадрантид теж має історичне коріння. Вона походить від сузір’я Quadrans Muralis, яке існувало у XVIII – XIX століттях, але згодом було виключене з офіційного переліку сузір’їв. Більша частина його території увійшла до сучасного сузір’я Волопаса, однак назва метеорного потоку збереглася, щоб уникнути плутанини з іншими січневими зорепадами.

Як спостерігати за метеорами?

З огляду на повний Місяць, оптимальною стратегією спостереження стане пошук відкритої місцевості з мінімальним світловим забрудненням і можливістю сховати Місяць за будівлею, пагорбом або деревами. Найбільші шанси побачити яскраві метеори з’являться у передсвітанкові години 4 січня, коли радіант буде найвищим, а нічне небо трохи темнішим.