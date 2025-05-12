Квіткова повня: коли яскравий місяць зійде над Україною і як його найкраще спостерігати

Квіткова повня – це травневий повний Місяць, який відбувається щороку, зазвичай у період активного цвітіння рослин. Особлива увага до цього явища сягає корінням традицій північноамериканських індіанських племен, які асоціювали травневий повний Місяць із розквітом природи.

У 2025 році Квіткова повня настане 12 травня о 19:56 за київським часом (16:56 UTC). Це буде третя поспіль "мікроповня" – повний Місяць у момент максимального віддалення від Землі (апогей), приблизно 405 278 кілометрів до Землі, інформує 24 Канал.

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Коли найкраще спостерігати повню

Найкращі умови для спостереження Квіткової повні в Україні будуть у ніч з 11 на 12 травня та ввечері 12 травня. Місяць підніматиметься над горизонтом приблизно після заходу сонця, набуваючи яскравого сріблястого.

Повний диск буде особливо помітний у нічному небі, а за умов відсутності хмарності можна буде побачити деталі місячної поверхні – кратери та місячні моря.

Астрономічні особливості явища

Через апогей своєї орбіти, травневий повний Місяць буде виглядати меншим на 14% і менш яскравим на 30% порівняно зі "суперповнею" – явищем, коли Місяць знаходиться на мінімальній відстані від Землі. Це створює сприятливі умови для спостереження деталей місячної поверхні навіть без спеціального обладнання.

Для більш детального вивчення астрономи рекомендують використовувати біноклі з 10-кратним збільшенням або аматорські телескопи.

Нагадаємо, що минулого місяця над Україною можна було спостерігати "Рожеву повню". Тоді супутник Землі перебував на максимальній відстані від планети, що робило його менш яскравим і меншим, ніж зазвичай.

Чи впливає Квіткова повня на природу?

Біологи відзначають, що період Квіткової повні збігається з активізацією нічних комах-запилювачів, масовим цвітінням нічних квітів, таких як тютюн, та змінами у поведінці нічних тварин. Підвищений рівень місячного освітлення вночі впливає на біоритми різних видів, стимулюючи активність у темний час доби.

Народні прикмети та забобони

В українській культурі Квіткова повня обросла численними прикметами та забобонами. Однак важливо зауважити, що ці вірування не мають наукового підґрунтя і є лише відображенням культурних традицій. Серед найпоширеніших прикмет виділяють:

Не можна стригти волосся чи нігті під час повні, бо це "відрізає" удачу.

Уникати прибирання або прання, щоб "не вимити" добробут.

Використовувати ранкову росу для омолодження – вважається, що це принесе красу та здоров'я.

Також існують звичаї загадування бажань під час повні, які, за повір’ями, мають збуватися швидше, якщо дивитися на Місяць і тримати в руках квітку. Однак це лише культурні традиції, які не мають наукового підтвердження.

До речі, Назву "Квіткова повня" це явище отримало завдяки американському журналу. Тоді це видання популяризувало традицію називати різними незвичними іменами майже кожну повню.