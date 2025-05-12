В 2025 году Цветочное полнолуние наступит 12 мая в 19:56 по киевскому времени (16:56 UTC). Это будет третье подряд "микрополнолуние" – полная Луна в момент максимального удаления от Земли (апогей), примерно 405 278 километров до Земли, информирует 24 Канал.

Смотрите также Китай не смог найти воду на Луне с Земли, но в этом могут помочь роботы

Когда лучше всего наблюдать полнолуние

Лучшие условия для наблюдения Цветочного полнолуния в Украине будут в ночь с 11 на 12 мая и вечером 12 мая. Луна будет подниматься над горизонтом примерно после захода солнца, приобретая яркий серебристый цвет.

Полный диск будет особенно заметен в ночном небе, а при отсутствии облачности можно будет увидеть детали лунной поверхности – кратеры и лунные моря.

Астрономические особенности явления

Из-за апогея своей орбиты, майское полнолуние будет выглядеть меньше на 14% и менее ярким на 30% по сравнению с "суперполнолунием" – явлением, когда Луна находится на минимальном расстоянии от Земли. Это создает благоприятные условия для наблюдения деталей лунной поверхности даже без специального оборудования.

Для более детального изучения астрономы рекомендуют использовать бинокли с 10-кратным увеличением или любительские телескопы.

Напомним, что в прошлом месяце над Украиной можно было наблюдать "Розовое полнолуние". Тогда спутник Земли находился на максимальном расстоянии от планеты, что делало его менее ярким и меньшим, чем обычно.

Влияет ли Цветочное полнолуние на природу?

Биологи отмечают, что период Цветочного полнолуния совпадает с активизацией ночных насекомых-опылителей, массовым цветением ночных цветов, таких как табак, и изменениями в поведении ночных животных. Повышенный уровень лунного освещения ночью влияет на биоритмы различных видов, стимулируя активность в темное время суток.

Народные приметы и суеверия

В украинской культуре Цветочное полнолуние обросло многочисленными приметами и суевериями. Однако важно заметить, что эти верования не имеют научного основания и являются лишь отражением культурных традиций. Среди самых распространенных примет выделяют:

Нельзя стричь волосы или ногти во время полнолуния, потому что это "отрезает" удачу.

Избегать уборки или стирки, чтобы "не вымыть" благосостояние.

Использовать утреннюю росу для омоложения – считается, что это принесет красоту и здоровье.

Также существуют обычаи загадывания желаний во время полнолуния, которые, по поверьям, должны сбываться быстрее, если смотреть на Луну и держать в руках цветок. Однако это лишь культурные традиции, которые не имеют научного подтверждения.

Кстати, Название "Цветочное полнолуние" это явление получило благодаря американскому журналу Old Farmer's Almanac. Тогда это издание популяризировало традицию называть различными необычными именами почти каждое полнолуние.