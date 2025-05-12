В 2025 году Цветочное полнолуние наступит 12 мая в 19:56 по киевскому времени (16:56 UTC). Это будет третье подряд "микрополнолуние" – полная Луна в момент максимального удаления от Земли (апогей), примерно 405 278 километров до Земли, информирует 24 Канал.
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Когда лучше всего наблюдать полнолуние
Лучшие условия для наблюдения Цветочного полнолуния в Украине будут в ночь с 11 на 12 мая и вечером 12 мая. Луна будет подниматься над горизонтом примерно после захода солнца, приобретая яркий серебристый цвет.
Полный диск будет особенно заметен в ночном небе, а при отсутствии облачности можно будет увидеть детали лунной поверхности – кратеры и лунные моря.
Астрономические особенности явления
Из-за апогея своей орбиты, майское полнолуние будет выглядеть меньше на 14% и менее ярким на 30% по сравнению с "суперполнолунием" – явлением, когда Луна находится на минимальном расстоянии от Земли. Это создает благоприятные условия для наблюдения деталей лунной поверхности даже без специального оборудования.
Для более детального изучения астрономы рекомендуют использовать бинокли с 10-кратным увеличением или любительские телескопы.
Напомним, что в прошлом месяце над Украиной можно было наблюдать "Розовое полнолуние". Тогда спутник Земли находился на максимальном расстоянии от планеты, что делало его менее ярким и меньшим, чем обычно.
Влияет ли Цветочное полнолуние на природу?
Биологи отмечают, что период Цветочного полнолуния совпадает с активизацией ночных насекомых-опылителей, массовым цветением ночных цветов, таких как табак, и изменениями в поведении ночных животных. Повышенный уровень лунного освещения ночью влияет на биоритмы различных видов, стимулируя активность в темное время суток.
Народные приметы и суеверия
В украинской культуре Цветочное полнолуние обросло многочисленными приметами и суевериями. Однако важно заметить, что эти верования не имеют научного основания и являются лишь отражением культурных традиций. Среди самых распространенных примет выделяют:
- Нельзя стричь волосы или ногти во время полнолуния, потому что это "отрезает" удачу.
- Избегать уборки или стирки, чтобы "не вымыть" благосостояние.
- Использовать утреннюю росу для омоложения – считается, что это принесет красоту и здоровье.
Также существуют обычаи загадывания желаний во время полнолуния, которые, по поверьям, должны сбываться быстрее, если смотреть на Луну и держать в руках цветок. Однако это лишь культурные традиции, которые не имеют научного подтверждения.