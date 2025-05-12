У 2025 році Квіткова повня настане 12 травня о 19:56 за київським часом (16:56 UTC). Це буде третя поспіль "мікроповня" – повний Місяць у момент максимального віддалення від Землі (апогей), приблизно 405 278 кілометрів до Землі, інформує 24 Канал.
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Коли найкраще спостерігати повню
Найкращі умови для спостереження Квіткової повні в Україні будуть у ніч з 11 на 12 травня та ввечері 12 травня. Місяць підніматиметься над горизонтом приблизно після заходу сонця, набуваючи яскравого сріблястого.
Повний диск буде особливо помітний у нічному небі, а за умов відсутності хмарності можна буде побачити деталі місячної поверхні – кратери та місячні моря.
Астрономічні особливості явища
Через апогей своєї орбіти, травневий повний Місяць буде виглядати меншим на 14% і менш яскравим на 30% порівняно зі "суперповнею" – явищем, коли Місяць знаходиться на мінімальній відстані від Землі. Це створює сприятливі умови для спостереження деталей місячної поверхні навіть без спеціального обладнання.
Для більш детального вивчення астрономи рекомендують використовувати біноклі з 10-кратним збільшенням або аматорські телескопи.
Нагадаємо, що минулого місяця над Україною можна було спостерігати "Рожеву повню". Тоді супутник Землі перебував на максимальній відстані від планети, що робило його менш яскравим і меншим, ніж зазвичай.
Чи впливає Квіткова повня на природу?
Біологи відзначають, що період Квіткової повні збігається з активізацією нічних комах-запилювачів, масовим цвітінням нічних квітів, таких як тютюн, та змінами у поведінці нічних тварин. Підвищений рівень місячного освітлення вночі впливає на біоритми різних видів, стимулюючи активність у темний час доби.
Народні прикмети та забобони
В українській культурі Квіткова повня обросла численними прикметами та забобонами. Однак важливо зауважити, що ці вірування не мають наукового підґрунтя і є лише відображенням культурних традицій. Серед найпоширеніших прикмет виділяють:
- Не можна стригти волосся чи нігті під час повні, бо це "відрізає" удачу.
- Уникати прибирання або прання, щоб "не вимити" добробут.
- Використовувати ранкову росу для омолодження – вважається, що це принесе красу та здоров'я.
Також існують звичаї загадування бажань під час повні, які, за повір’ями, мають збуватися швидше, якщо дивитися на Місяць і тримати в руках квітку. Однак це лише культурні традиції, які не мають наукового підтвердження.