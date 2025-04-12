"Розовую Луну" уже зафиксировали как на Западе Украины, так и на Юге, передает 24 Канал.

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Каким было "розовое полнолуние" в Украине 12 апреля

"Розовое полнолуние" уже взошло в некоторых областях нашего государства. В частности, Луну необычного цвета видели уже на Прикарпатье, в Ровенской и Ивано-Франковской областях.

"Розовое полнолуние" в Ровенской области / Фото Софии Рожик, 24 Канал

Интересно, что на этот раз, так называемое "апрельское полнолуние" будет особенным. Спутник Земли будет находиться на максимально далеком расстоянии от нашей планеты (апогей). Поэтому будет иметь менее яркий вид и будет меньше, чем обычно.

"Розовую Луну" уже видели на Прикарпатье и Одесской области / Фото из местных телеграм-каналов

Пик полнолуния будет 13 апреля в 02:22 по киевскому времени. Само астрономическое явление происходит в созвездии Девы рядом со звездой Спика. Именно она традиционно помогает определить дату Пасхи – в 2025 году она приходится на 20 апреля.

Рядом с луной также можно будет увидеть яркую планету Юпитер.

К слову, недавно над Украиной восходила красная Луна. Земной спутник имел такой цвет из-за полного лунного затмения, то есть отраженный свет Солнца светилом.