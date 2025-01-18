Прохолодний океанічний цикл Ла-Нінья нарешті тут, щоб замінити гарячі течії Ель-Ніньо

Управління океанічних і атмосферних досліджень США оголосило, що Ла-Нінья остаточно виходить на арену після того, як у квітні 2024 року закінчився період Ель-Ніньо, потепління поверхневих вод океану, яке несло за собою нагрівання всієї планети. Нарешті є шанс, що температура трохи впаде й цього літа ми не будемо помирати від спеки. Але це не точно.

Тут варто зазначити, що висновки про прихід обох циклів учені роблять уже постфактум, тобто на основі спостережень. Вони не вміють прогнозувати потепління та похолодання наперед, а тому оголошують про обидва процеси лише після того, як зафіксують тривалу тенденцію. Наприклад, якщо поверхневі води океану потепліли протягом тижня, то це не привід говорити, що надійшов Ель-Ніньо. Але якщо потепління триває кілька місяців, то з цього вже можна робити висновок, що він тут. Таким чином можна говорити, що Ла-Нінья триває вже певний час, а не почалася сьогодні, вчора чи тиждень тому, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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Ла-Нінья вже тут

Періоди Ель-Ніньйо та Ла-Нінья зазвичай тривають від 9 до 12 місяців, хоча іноді можуть затягуватися до декількох років. Ці явища постійно відбуваються з різною частотою, але завжди чергуються. Ель-Ніньйо сприяв рекордній спеці у 2023 і 2024 роках, тому дослідники очікували, що Ла-Нінья прийде за ним.

Нинішня Ла-Нінья, за приблизними розрахунками, повинна була початися десь улітку, але, судячи з усього, затрималася. Крім того, очікується, що нинішній період похолодання поверхневих течій океану буде слабшим і коротшим, ніж зазвичай. Вчені кажуть, що початок наступив у грудні, а кінець буде приблизно у квітні.

Існує 59% ймовірність того, що Ла-Нінья збережеться протягом лютого-квітня, після чого з 60% ймовірністю настануть нейтральні умови в березні-травні,

– пишуть представники NOAA.

Вони не впевнені, чому ця Ла-Нінья розвивалася повільно, але, згідно з NOAA, певну роль могла зіграти загальна температура океану, яка була вище середньої у 2024 році.

Наразі ніхто не береться говорити про те, яким буде вплив поточної Ла-Нінья на погоду по всій планеті. Ми можемо сподіватися на деяке похолодання, але оскільки вчені кажуть, що цей цикл буде слабшим, імовірно, не слід очікувати на те, що літо буде прохолодним.