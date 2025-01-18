Здесь стоит отметить, что выводы о приходе обоих циклов ученые делают уже постфактум, то есть на основе наблюдений. Они не умеют прогнозировать потепление и похолодание заранее, а потому объявляют об обоих процессах только после того, как зафиксируют длительную тенденцию. Например, если поверхностные воды океана потеплели в течение недели, то это не повод говорить, что пришел Эль-Ниньо. Но если потепление продолжается несколько месяцев, то из этого уже можно делать вывод, что он здесь. Таким образом можно говорить, что Ла-Нинья продолжается уже определенное время, а не началась сегодня, вчера или неделю назад, сообщает 24 Канал со ссылкой на LiveScience.

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Ла-Нинья уже здесь

Периоды Эль-Ниньо и Ла-Нинья обычно длятся от 9 до 12 месяцев, хотя иногда могут затягиваться до нескольких лет. Эти явления постоянно происходят с разной частотой, но всегда чередуются. Эль-Ниньо способствовал рекордной жаре в 2023 и 2024 годах, поэтому исследователи ожидали, что Ла-Нинья придет за ним.

Нынешняя Ла-Нинья, по приблизительным расчетам, должна была начаться где-то летом, но, судя по всему, задержалась. Кроме того, ожидается, что нынешний период похолодания поверхностных течений океана будет слабее и короче, чем обычно. Ученые говорят, что начало наступило в декабре, а конец будет примерно в апреле.

Существует 59% вероятность того, что Ла-Нинья сохранится в течение февраля-апреля, после чего с 60% вероятностью наступят нейтральные условия в марте-мае,

– пишут представители NOAA.

Они не уверены, почему эта Ла-Нинья развивалась медленно, но, согласно NOAA, определенную роль могла сыграть общая температура океана, которая была выше средней в 2024 году.

Сейчас никто не берется говорить о том, каким будет влияние текущей Ла-Нинья на погоду по всей планете. Мы можем надеяться на некоторое похолодание, но поскольку ученые говорят, что этот цикл будет слабее, вероятно, не следует ожидать того, что лето будет прохладным.