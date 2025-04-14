Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Traded.

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Что известно о необычных соревнованиях

Уже 25 апреля в американском штате Калифорния состоятся необычные соревнования – первые в мире гонки сперматозоидов Sperm Racing.

Интересно! Организаторы события назвали главной целью мероприятия борьбу с понижением фертильности у мужчин.

Мужская фертильность снижается. и довольно сильно. Это происходит тихо, стабильно и никто не говорит об этом. Подвижность сперматозоидов – ключевой фактор, который можно измерить, отследить и улучшить. Но никто не превратил это в то, что волнует людей. Мы сделали это,

– сообщают организаторы Sperm Racing.

Согласно идее, образцы спермы (добровольно предоставленные) будут помещены в специальные микроканалы под микроскопами. Участники смогут наблюдать, чей сперматозоид быстрее всего доберется до финиша, и даже делать ставки на "победителя" - как будто это конные гонки, но на клеточном уровне.

Что известно о соревнованиях: смотрите видео

Журналисты пишут, что для соревнования организаторы собрали 1 миллион долларов пожертвований, а само событие состоится в зале Hollywood Palladium в Лос-Анджелесе, где сможет находиться до пяти тысяч зрителей.