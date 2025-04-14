Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Traded.

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Що відомо про незвичні змагання

Вже 25 квітня в американському штаті Каліфорнія відбудуться незвичні змагання – перші у світі перегони сперматозоїдів Sperm Racing.

Цікаво! Організатори події назвали головною метою заходу боротьбу з пониженням фертильності у чоловіків.

Чоловіча фертильність знижується. і доволі сильно. Це відбувається тихо, стабільно і ніхто не говорить про це. Рухливість сперматозоїдів – ключовий фактор, який можна виміряти, відстежити та покращити. Але ніхто не перетворив це на те, що хвилює людей. Ми зробили це,

– повідомляють організатори Sperm Racing.

Згідно з ідеєю, зразки сперми (добровільно надані) будуть поміщені в спеціальні мікроканали під мікроскопами. Учасники зможуть спостерігати, чий сперматозоїд найшвидше дістанеться до фінішу, і навіть робити ставки на "переможця" — наче це кінні перегони, але на клітинному рівні.

Що відомо про змагання: дивіться відео

Журналісти пишуть, що для змагання організатори зібрали 1 мільйон доларів пожертв, а сама подія відбудеться в залі Hollywood Palladium у Лос-Анджелесі, де зможе перебувати до п'яти тисяч глядачів.