Порог пройден

Согласно новым данным, в 2024 году средняя температура Земли была примерно на 1,6 градуса выше доиндустриального уровня. Это превышает установленный парижскими договоренностями уровень в полтора градуса. Между тем выбросы парниковых газов достигли исторического максимума, согласно данным Климатической службы Европейской комиссии "Коперник". Последствия ухудшения климата и человеческие страдания, которые оно вызывает, уже очевидны: беспрецедентная жара, штормы, засухи, наводнения и лесные пожары, наблюдаемые по всему миру, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

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Сейчас мы балансируем на грани превышения уровня в 1,5 градуса, определенного Парижским соглашением, и средний показатель за последние два года уже превышает этот уровень. Эти высокие глобальные температуры в сочетании с рекордными глобальными уровнями атмосферного водяного пара в 2024 году означают беспрецедентные волны жары и сильные ливни, что повлекут страдания для миллионов людей,

– говорит Саманта Берджесс, специалист по вопросам климата в ECMWF.

Глобальное потепление на 2 градуса считается важным порогом, поскольку потепление, превышающее этот показатель, значительно увеличивает вероятность разрушительных и необратимых климатических изменений. Это включает в себя разрушение большей части ледникового покрова Гренландии и Западной Антарктиды, экстремальные волны жары, сильные засухи, водный стресс и экстремальные погодные условия на значительной части земного шара. Именно поэтому человечество договорилось о снижении выбросов и другие меры, чтобы сдержать потепление на уровне не выше 1,5 градуса. Но человечество полностью провалилось.

Пока что этот показатель является краткосрочным и может не так сильно повлиять на дальнейшие события. Но шансы, что он станет долгосрочным, чрезвычайно велики. Для планеты и ее экосистем критической является именно долгосрочность условий потепления. В целом соглашение не теряет своей актуальности и около 200 стран все еще будут работать над его внедрением.

Прошлогодние рекордные температуры можно частично объяснить Эль-Ниньо - климатическим циклом потепления океанических течений, который приводит к тому, что воды в восточной тропической части Тихого океана становятся теплее, чем обычно, и нагревают всю планету.

Однако после окончания Эль-Ниньо в апреле 2024 года температура не вернулась к своим предыдущим средним значениям, что вызвало дискуссии среди ученых о том, могут ли другие факторы влиять на это. Одной из идей, например, было то, что на Земле уменьшилась облачность, что сократило способность планеты отражать солнечный свет обратно в космос.

Не каждый год будет бить рекорды, но долгосрочная тенденция очевидна Мы уже видим последствия в виде экстремальных осадков, жары и повышенного риска наводнений, которые будут продолжать ухудшаться, пока выбросы будут продолжаться,

– заявил Гэвин Шмидт, директор Института космических исследований имени Годдарда.

Пока еще рано говорить о том, что это означает для 2025 года. Глобальная температура поверхности океана, которая достигла рекордно высокого уровня в 2024 году, сейчас падает до более типичных уровней. А в экваториальной части Тихого океана развилась Ла-Нинья, холодный аналог Эль-Ниньо, что должно способствовать дальнейшему снижению температуры.