LG показала нове покоління OLED – головні проблеми можуть зникнути

OLED-дисплеї довго мали слабкі місця, які дратували користувачів. Нові розробки LG можуть змінити ситуацію одразу в кількох ключових аспектах.

Компанія LG Display представила нове покоління OLED-технологій на виставці SID Display Week 2026 у Лос-Анджелесі. Центральною новинкою стала третя генерація Tandem OLED – технологія, яка обіцяє суттєво зменшити головні недоліки OLED-дисплеїв: вигорання, низьку яскравість у світлих приміщеннях і підвищене енергоспоживання. Про це пише Digitaltrends.

Чи справді нові OLED вирішують головні проблеми?

Найбільш помітний прорив – у довговічності. За даними компанії, нова панель має більш ніж удвічі довший термін служби порівняно з попереднім поколінням. Крім того, енергоспоживання зменшено на 18%, що особливо важливо для мобільних пристроїв і автомобільних дисплеїв.

Як зазначає LG, ці результати досягнуті завдяки новій структурі OLED-елемента, яка оптимізує рух електронів і зменшує деградацію пікселів. Додатково використовується технологія "deep blue dopant", що покращує передачу кольорів і їхню чистоту.

Першими нові панелі отримають автомобілі. Вони здатні працювати понад 15 000 годин без помітної втрати якості зображення, забезпечуючи яскравість до 1200 нітів. Масове виробництво планують запустити до кінця року.

Для телевізорів LG Display представила технологію Primary RGB Tandem 2.0, яка досягає пікової яскравості у 4500 нітів. Це один із найвищих показників серед сучасних дисплеїв.

Не менш важливий параметр – відбивання світла. Нові панелі мають коефіцієнт лише 0,3%, що значно покращує видимість у яскравих кімнатах. Це вирішує одну з найпоширеніших проблем OLED – складність перегляду контенту при денному освітленні.

OLED для ноутбуків – більше автономності

Окрему увагу приділили ноутбукам. Компанія показала 16-дюймову Tandem OLED-панель, оптимізовану для пристроїв із підтримкою AI.

Як пише Korea herald, новий дисплей став тоншим і легшим, а головне – дозволяє збільшити час роботи ноутбука до 2,3 години без підзарядки. Це може змінити сприйняття OLED у мобільних пристроях, де раніше користувачі часто жертвували автономністю заради якості зображення.

Ще один напрям – використання OLED у нових типах пристроїв. LG Display представила P-OLED рішення для гуманоїдних роботів. Такі панелі створені на базі автомобільних технологій і здатні працювати в складних умовах – витримувати перепади температур і фізичні навантаження.

Що це означає для ринку?

Якщо заявлені характеристики підтвердяться у масовому виробництві, нове покоління OLED може суттєво змінити ринок дисплеїв. Основні проблеми – вигорання, недостатня яскравість і енергоспоживання – можуть перестати бути критичними.

Це відкриває шлях до ширшого використання OLED у ноутбуках, автомобілях, телевізорах і навіть робототехніці. І головне – користувачам більше не доведеться обирати між якістю зображення та практичністю.