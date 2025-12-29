Напередодні виставки CES 2026, що відбудеться в січні у Лас-Вегасі, компанії поступово відкривають деталі своїх майбутніх показів. LG знову привернула увагу, оголосивши про CLOiD – нового гуманоїдного робота, розробленого для допомоги в домашньому середовищі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Ubergizmo.

Яку роль CLOiD відіграватиме в домі?

За словами південнокорейського виробника, CLOiD має дві рухомі руки та по п'ять окремо керованих пальців на кожній. Остаточний дизайн і повні технічні характеристики поки не розкриваються. Так само LG не уточнює, які саме побутові завдання зможе виконувати робот, обмежуючись загальними формулюваннями про допомогу користувачам у щоденних справах.

CLOiD є частиною ширшої концепції LG під назвою "zero-labor home". Її мета – зменшити кількість часу й зусиль, які люди витрачають на рутинні домашні обов'язки, та звільнити більше простору для відпочинку і спілкування. У компанії позиціонують робота як крок до зняття з користувачів найбільш трудомістких побутових завдань.

Що стосується апаратної складової, відомо, що в голові CLOiD розміщений обчислювальний чип, а також дисплей, камера, динамік і набір сенсорів. Ці елементи мають забезпечити зручну комунікацію та більш виразну взаємодію з людиною. LG також заявляє, що робот працює на основі системи "Affective Intelligence", яка покликана забезпечити нейтральну й дружню манеру спілкування. Очікується, що з часом CLOiD зможе вдосконалювати свої реакції, адаптуючись до поведінки та вподобань користувачів.

Як пише The Verge, поки що залишається відкритим питання, чи є CLOiD продуктом, близьким до виходу на ринок, чи радше концептом, який демонструє довгострокове бачення LG. Враховуючи традиції CES, де часто показують ідеї майбутніх технологій, відповідь на це мають дати під час самої виставки. Більше інформації про робота LG обіцяє розкрити в період проведення CES 2026 з 6 по 9 січня.

Які великі оновлення для мультимедіа в авто готують LG разом із Harman?

Два технологічні гіганти оголосили про великі інновації, які можуть змінити підхід до мультимедіа в автомобілях. Harman розповіла, що її нова система Ready Display стала першим автоекраном, який пройшов сертифікацію HDR10+ Automotive. Це стандарт, що зазвичай застосовується до преміальних телевізорів і гарантує точну передачу HDR-контенту в мінливих умовах освітлення.

Комітет CES присудив LG нагороду Innovation Award за Dual View OLED – перший у світі автомобільний OLED-дисплей, що може одночасно показувати два різні зображення залежно від позиції глядача. Технологія дає змогу водію бачити навігацію, тоді як пасажир дивиться потоковий контент. У задніх сидіннях два пасажири можуть переглядати взагалі різний відеоконтент без взаємних перешкод. Особлива структура пікселів також не допускає, щоб взаємодія водія з навігаційним екраном впливала на те, що бачить пасажир.