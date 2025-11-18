Два технологічні гіганти оголосили про великі інновації, які можуть змінити підхід до мультимедіа в автомобілях. Harman розповіла, що її нова система Ready Display стала першим автоекраном, який пройшов сертифікацію HDR10+ Automotive. Це стандарт, що зазвичай застосовується до преміальних телевізорів і гарантує точну передачу HDR-контенту в мінливих умовах освітлення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TechRadar

Які оновлення для автоекранів представили LG та Harman?

Для пасажирів це означає стабільну й насичену картинку під час руху, незалежно від того, звідки вони дивляться на дисплей. За словами Harman, адаптивні функції екрана автоматично коригують яскравість і кольори відповідно до оточення, забезпечуючи якісне зображення за будь-якої погоди. Ready Display побудований на Neo QLED-технології Samsung і буде доступний у трьох моделях – NQ3, NQ5 та NQ7, що відрізняються розмірами.

Хоча компанія ще не повідомила, які автовиробники першими встановлять новий дисплей, HDR10+ Automotive може стати вагомою перевагою для партнерів.

Як пише Yahoo Tech, тим часом CES 2026 вже починає формувати перелік інновацій, які отримають визнання на виставці. Комітет CES присудив LG нагороду Innovation Award за Dual View OLED – перший у світі автомобільний OLED-дисплей, що може одночасно показувати два різні зображення залежно від позиції глядача.

Технологія дає змогу водію бачити навігацію, тоді як пасажир дивиться потоковий контент. У задніх сидіннях два пасажири можуть переглядати взагалі різний відеоконтент без взаємних перешкод. Особлива структура пікселів також не допускає, щоб взаємодія водія з навігаційним екраном впливала на те, що бачить пасажир.

Лише дата появи Dual View OLED у комерційних авто поки невідома. LG планує демонструвати новий дисплей на CES 2026, щоб привернути увагу виробників і постачальників компонентів.

Чому техногіганти судяться з індійською владою?

Південнокорейські гіганти LG та Samsung подали позови проти уряду Індії, вимагаючи скасувати нову екологічну політику, яка зобов'язує виробників електроніки платити щонайменше 25 центів США за кожен кілограм пристроїв, що підлягають переробці.

У своїх позовах LG і Samsung наголошують, що регулювання ціноутворення не є ефективним екологічним інструментом, а покладання відповідальності на виробників за недосконалість системи переробки –несправедливе.