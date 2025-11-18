Два технологических гиганта объявили о больших инновациях, которые могут изменить подход к мультимедиа в автомобилях. Harman рассказала, что ее новая система Ready Display стала первым автоэкраном, который прошел сертификацию HDR10+ Automotive. Это стандарт, обычно применяемый к премиальным телевизорам и гарантирующий точную передачу HDR-контента в меняющихся условиях освещения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechRadar

Какие обновления для автоэкранов представили LG и Harman?

Для пассажиров это означает стабильную и насыщенную картинку во время движения, независимо от того, откуда они смотрят на дисплей. По словам Harman, адаптивные функции экрана автоматически корректируют яркость и цвета в соответствии с окружением, обеспечивая качественное изображение при любой погоде. Ready Display построен на Neo QLED-технологии Samsung и будет доступен в трех моделях – NQ3, NQ5 и NQ7, отличающихся размерами.

Хотя компания еще не сообщила, какие автопроизводители первыми установят новый дисплей, HDR10+ Automotive может стать весомым преимуществом для партнеров.

Как пишет Yahoo Tech, тем временем CES 2026 уже начинает формировать перечень инноваций, которые получат признание на выставке. Комитет CES присудил LG награду LG награду Innovation Award за Dual View OLED – первый в мире автомобильный OLED-дисплей, который может одновременно показывать два разных изображения в зависимости от позиции зрителя.

Технология позволяет водителю видеть навигацию, в то время как пассажир смотрит потоковый контент. В задних сиденьях два пассажира могут просматривать вообще разный видеоконтент без взаимных помех. Особая структура пикселей также не допускает, чтобы взаимодействие водителя с навигационным экраном влияло на то, что видит пассажир.

Лишь дата появления Dual View OLED в коммерческих авто пока неизвестна. LG планирует демонстрировать новый дисплей на CES 2026, чтобы привлечь внимание производителей и поставщиков компонентов.

