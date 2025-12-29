В преддверии выставки CES 2026, которая состоится в январе в Лас-Вегасе, компании постепенно открывают детали своих будущих показов. LG снова привлекла внимание, объявив о CLOiD – нового гуманоидного робота, разработанного для помощи в домашней среде. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ubergizmo.

Смотрите также LG ушла с рынка смартфонов 4 года назад, а теперь прекращает поддержку последних выпущенных моделей

Какую роль CLOiD будет играть в доме?

По словам южнокорейского производителя, CLOiD имеет две подвижные руки и по пять отдельно управляемых пальцев на каждой. Окончательный дизайн и полные технические характеристики пока не раскрываются. Так же LG не уточняет, какие именно бытовые задачи сможет выполнять робот, ограничиваясь общими формулировками о помощи пользователям в ежедневных делах.

CLOiD является частью более широкой концепции LG под названием "zero-labor home". Ее цель – уменьшить количество времени и усилий, которые люди тратят на рутинные домашние обязанности, и освободить больше пространства для отдыха и общения. В компании позиционируют работа как шаг к снятию с пользователей наиболее трудоемких бытовых задач.

Что касается аппаратной составляющей, известно, что в голове CLOiD размещен вычислительный чип, а также дисплей, камера, динамик и набор сенсоров. Эти элементы должны обеспечить удобную коммуникацию и более выразительное взаимодействие с человеком. LG также заявляет, что робот работает на основе системы "Affective Intelligence", которая призвана обеспечить нейтральную и дружественную манеру общения. Ожидается, что со временем CLOiD сможет совершенствовать свои реакции, адаптируясь к поведению и предпочтениям пользователей.

Как пишет The Verge, пока остается открытым вопрос, является ли CLOiD продуктом, близким к выходу на рынок, или скорее концептом, который демонстрирует долгосрочное видение LG. Учитывая традиции CES, где часто показывают идеи будущих технологий, ответ на это должны дать во время самой выставки. Больше информации о роботе LG обещает раскрыть в период проведения CES 2026 с 6 по 9 января.

Какие большие обновления для мультимедиа в авто готовят LG вместе с Harman?

Два технологических гиганта объявили о больших инновациях, которые могут изменить подход к мультимедиа в автомобилях. Harman рассказала, что ее новая система Ready Display стала первым автоэкраном, который прошел сертификацию HDR10+ Automotive. Это стандарт, обычно применяемый к премиальным телевизорам и гарантирующий точную передачу HDR-контента в меняющихся условиях освещения.

Комитет CES присудил LG награду Innovation Award за Dual View OLED – первый в мире автомобильный OLED-дисплей, который может одновременно показывать два разных изображения в зависимости от позиции зрителя. Технология позволяет водителю видеть навигацию, в то время как пассажир смотрит потоковый контент. В задних сиденьях два пассажира могут просматривать вообще разный видеоконтент без взаимных помех. Особая структура пикселей также не допускает, чтобы взаимодействие водителя с навигационным экраном влияла на то, что видит пассажир.