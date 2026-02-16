Российские удары по подстанциям, теплоэлектростанциям и гидрообъектам неоднократно приводили к аварийным и плановым отключениям света по всей Украине. В таких условиях зависимость транспорта от энергосети становится критической. И если бензиновые и дизельные авто зависят от работы АЗС, которым также нужно электричество для насосов и касс, то электромобили полностью привязаны к доступности зарядной инфраструктуры. Об этом пишет 24 Канал.

Действительно ли электромобиль автономнее авто с ДВС?

Впрочем, ситуация не так однозначна. Большинство владельцев электрокаров заряжают авто дома. Если в доме есть резервное питание – генератор или аккумуляторная система – подзарядка возможна даже во время блэкаута. Некоторые модели поддерживают функцию V2L или V2H – то есть могут отдавать электроэнергию обратно в дом и питать бытовые приборы.

Издание AIP пишет, что средний запас хода современного электромобиля составляет 250–450 км в зависимости от модели и условий движения. Для городских поездок этого обычно достаточно на несколько дней без подзарядки. Если же авто было заряжено до начала отключений, водитель получает определенную мобильную независимость.

С другой стороны, в периоды массовых атак по энергосистеме часть публичных зарядных станций может быть обесточена. Даже если операторы подключают их к генераторам, количество доступных точек уменьшается, а очереди растут. В крупных городах это создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру.

Как пишет научный журнал Nature, для бензиновых авто проблема выглядит иначе. Во время блэкаутов АЗС часто переходят на генераторы, но дефицит топлива или логистические сбои также не исключены. То есть ни один тип транспорта не является полностью независимым в условиях энергетической нестабильности.

Отдельно стоит учитывать экономический аспект. При стабильной работе сети электромобиль дешевле в эксплуатации. Но если владелец вынужден часто пользоваться быстрыми зарядными станциями с генераторами, стоимость километра может расти.

Таким образом, электромобиль во время отключений не становится безусловно рисковым выбором, но требует планирования. Ключевую роль играет наличие домашней зарядки, резервного питания и привычки держать батарею заряженной. В условиях обстрелов энергетической инфраструктуры автономия превращается не только в техническую характеристику, а на элемент личной стратегии безопасности.