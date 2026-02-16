Російські удари по підстанціях, теплоелектростанціях і гідрооб'єктах неодноразово призводили до аварійних і планових відключень світла по всій Україні. У таких умовах залежність транспорту від енергомережі стає критичною. І якщо бензинові та дизельні авто залежать від роботи АЗС, яким також потрібна електрика для насосів і кас, то електромобілі повністю прив'язані до доступності зарядної інфраструктури. Про це пише 24 Канал.

Чи справді електромобіль автономніший за авто з ДВЗ?

Втім, ситуація не така однозначна. Більшість власників електрокарів заряджають авто вдома. Якщо в будинку є резервне живлення – генератор або акумуляторна система – підзарядка можлива навіть під час блекауту. Деякі моделі підтримують функцію V2L або V2H – тобто можуть віддавати електроенергію назад у будинок і живити побутові прилади.

Видання AIP пише, що середній запас ходу сучасного електромобіля становить 250–450 км залежно від моделі та умов руху. Для міських поїздок цього зазвичай достатньо на кілька днів без підзарядки. Якщо ж авто було заряджене до початку відключень, водій отримує певну мобільну незалежність.

З іншого боку, у періоди масових атак по енергосистемі частина публічних зарядних станцій може бути знеструмлена. Навіть якщо оператори підключають їх до генераторів, кількість доступних точок зменшується, а черги зростають. У великих містах це створює додаткове навантаження на інфраструктуру.

Як пише науковий журнал Nature, для бензинових авто проблема виглядає інакше. Під час блекаутів АЗС часто переходять на генератори, але дефіцит пального або логістичні збої також не виключені. Тобто жоден тип транспорту не є повністю незалежним в умовах енергетичної нестабільності.

Окремо варто враховувати економічний аспект. За стабільної роботи мережі електромобіль дешевший в експлуатації. Але якщо власник змушений часто користуватися швидкими зарядними станціями з генераторами, вартість кілометра може зростати.

Таким чином, електромобіль під час відключень не стає безумовно ризиковим вибором, але вимагає планування. Ключову роль відіграє наявність домашньої зарядки, резервного живлення та звички тримати батарею зарядженою. В умовах обстрілів енергетичної інфраструктури автономія перетворюється не лише на технічну характеристику, а на елемент особистої стратегії безпеки.