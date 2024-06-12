Просто й мінімалістично: цей чорно-білий телефон наче ковток свіжого повітря

Уже багато років світом шириться тренд до відмови від традиційних смартфонів на користь чогось простішого, що не так відволікатиме на себе увагу. І хоча ця мода не є дуже масовою, деякі користувачі все ж перейшли на кнопкові телефони або смартфони з екранами на електронних чорнилах, з якими важко "залипнути" в TikTok. Компанія Light представила свій варіант на цей випадок.

Це вже третє покоління смартфона з необхідним мінімумом базових функцій від компанії Light. Він вельми сильно відрізняється від попередньої моделі, що мала менший екран і дещо застарілий дизайн із 2010-х, хоча була випущена наприкінці 2019 року.

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Light Phone 3

Light Phone 3 відмовився від екрана E Ink (електронні чорнила), який використовувався в попередніх моделях, на користь гладкого чорно-білого OLED-дисплея. Він, як і раніше, не пропонує жодного доступу до соціальних мереж, інтернету чи навіть електронної пошти. Це, перш за все, телефон для дзвінків.

Однак він не зовсім "голий", оскільки Light Phone III має камеру та вбудований чип NFC для здійснення платежів. Він також надає доступ до навігаційних інструментів, простого музичного плеєра, текстових повідомлень, голосових нотаток, календаря, таймера і будильника.

Він більший, ніж попередні покоління, з кращим у плані дизайну форм-фактором. Корпус майже квадратний і з відчутним "підборіддям" унизу, через що він трохи нагадує старі смартфони Sony Xperia. Тут немає інтеграції штучного інтелекту, але є аналогове колесо прокрутки збоку для навігації та внесення налаштувань.



Light Phone 3 / Фото Light

Смартфон має приблизно таку ж ширину, як і сучасні iPhone, але набагато коротший. Команда каже, що це було зроблено навмисно, щоб було зручніше набирати текст, тримаючи пристрій вертикально.

Light також заплатив за приватний доступ до навігаційної інформації, тому Google не отримає жодних даних про відстеження. Камера схожа на простий фотоапарат, який не може конкурувати з сучасними пропозиціями від Google чи Apple, але виконує свою роботу. Для тих, кому непотрібні високоякісні знімки або для тих, хто фотографує лише лічильники раз на місяць, цього може бути цілком достатньо.

Інші характеристики включають 6 гігабайтів оперативної пам'яті, порівняно з 1 гігабайтом у Light Phone 2, 128 гігабайтів постійної пам'яті та новіший процесор від Qualcomm.

На кнопці ввімкнення є ідентифікатор відбитків пальців, а знизу — динаміки.

Акумулятор набагато більший, ніж у попередніх моделях, і його можна замінити за бажанням користувача, чого вже давно не зустрінеш у сучасних смартфонах.



Light Phone 3 / Фото Light



Light Phone 3 / Фото Light

Але є й погана новина. Light Phone 3 коштує цілих 800 доларів, що більш ніж удвічі дорожче, ніж попереднє покоління, ціна якого складала 300 доларів. Це дуже дорого за той набір характеристик і функцій, які пропонує цей смартфон.

Light пропонує вигідну пропозицію для тих, хто придбає його раніше. Телефон можна купити за 400 протягом обмеженого часу, оскільки компанія хоче зібрати кошти на масове виробництво.

Початок продажів запланований на січень.

Презентаційний ролик Light Phone 3: відео