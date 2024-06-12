Это уже третье поколение смартфона с необходимым минимумом базовых функций от компании Light. Он весьма сильно отличается от предыдущей модели, что имела меньший экран и несколько устаревший дизайн с 2010-х, хотя была выпущена в конце 2019 года.

Смотрите также Nothing готовит свой третий смартфон, который должен навсегда изменить наш пользовательский опыт

Light Phone 3

Light Phone 3 отказался от экрана E Ink (электронные чернила), который использовался в предыдущих моделях, в пользу гладкого черно-белого OLED-дисплея. Он, как и раньше, не предлагает никакого доступа к социальным сетям, интернета или даже электронной почты. Это, прежде всего, телефон для звонков.

Однако он не совсем "голый", поскольку Light Phone III имеет камеру и встроенный чип NFC для осуществления платежей. Он также предоставляет доступ к навигационным инструментам, простому музыкальному плееру, текстовым сообщениям, голосовым заметкам, календарю, таймеру и будильнику.

Он больше, чем предыдущие поколения, с лучшим в плане дизайна форм-фактором. Корпус почти квадратный и с ощутимым "подбородком" внизу, из-за чего он немного напоминает старые смартфоны Sony Xperia. Здесь нет интеграции искусственного интеллекта, но есть аналоговое колесо прокрутки сбоку для навигации и внесения настроек.



Light Phone 3 / Фото Light

Смартфон имеет примерно такую же ширину, как и современные iPhone, но гораздо короче. Команда говорит, что это было сделано намеренно, чтобы было удобнее набирать текст, держа устройство вертикально.

Light также заплатил за частный доступ к навигационной информации, поэтому Google не получит никаких данных об отслеживании. Камера выглядит как простой фотоаппарат, который не может конкурировать с современными предложениями от Google или Apple, но выполняет свою работу. Для тех, кому не нужны высококачественные снимки или для тех, кто фотографирует только счетчики раз в месяц, этого может быть вполне достаточно.

Другие характеристики включают 6 гигабайт оперативной памяти, по сравнению с 1 гигабайтом в Light Phone 2, 128 гигабайт постоянной памяти и более новый процессор от Qualcomm.

На кнопке включения есть идентификатор отпечатков пальцев, а снизу — динамики.

Аккумулятор гораздо больше, чем в предыдущих моделях, и его можно заменить по желанию пользователя, чего уже давно не встретишь в современных смартфонах.



Light Phone 3 / Фото Light



Light Phone 3 / Фото Light

Но есть и плохая новость. Light Phone 3 стоит целых 800 долларов, что более чем вдвое дороже, чем предыдущее поколение, цена которого составляла 300 долларов. Это очень дорого за тот набор характеристик и функций, которые предлагает этот смартфон.

Light предлагает выгодное предложение для тех, кто приобретет его раньше. Телефон можно купить за 400 в течение ограниченного времени, поскольку компания хочет собрать средства на массовое производство.

Начало продаж запланировано на январь.

Презентационный ролик Light Phone 3: видео