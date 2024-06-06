Карл Пей, основатель Nothing, предложил интересный взгляд на будущие планы компании в своей заметке в социальной сети X. Он отметил, что пользовательский опыт не менялся в течение очень долгого времени. очевидно его компания попытается это изменить.

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В коротком, но впечатляющем видеоролике, сопровождавшем сообщение Пея, было продемонстрировано несколько функций пользовательского интерфейса Phone 3, управляемых искусственным интеллектом.

Одной из заметных демонстраций стал персонализированный голосовой ассистент, который отображает возможности нейронной сети GPT-4o от OpenAI. Этот ассистент, встроенный непосредственно в операционную систему, обещает упростить выполнение различных задач, предлагая более интуитивно понятный и эффективный пользовательский опыт.

Еще одним важным нововведением является персонализированный динамический домашний экран. Эта функция позволяет пользователям взаимодействовать с домашним экраном для быстрого доступа к необходимой информации, включая обновления из Интернета в режиме реального времени.

Пей подчеркнул, что конечная цель состоит в том, чтобы смартфоны перестали быть ориентированными на приложения и стали устройствами, которые по своей природе понимают потребности пользователей и контекст в любое время.

Nothing готовит новое будущее

Сейчас компания работает с совершенно новыми прототипами. Переход к этой новой парадигме домашнего экрана потребует дополнительного времени на разработку. Впрочем, интеграция искусственного интеллекта в продукты Nothing не является чем-то совершенно новым.

Недавно компания представила поддержку ChatGPT в своих наушниках Ear, продемонстрировав свое намерение внедрять передовые технологии искусственного интеллекта в свою линейку продуктов.

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Если Nothing будет придерживаться предыдущих графиков запуска, то Phone 3 может быть официально анонсирован уже в июле. Такая возможная дата релиза добавляет ажиотажа, поскольку технические энтузиасты с нетерпением ждут того, как инновационный подход Nothing изменит ландшафт смартфонов.