Карл Пей, засновник Nothing, запропонував цікавий погляд на майбутні плани компанії у своєму дописі в соціальній мережі X. Він зазначив, що користувацький досвід не змінювався протягом дуже довгого часу. вочевидь його компанія спробує це змінити.

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У короткому, але вражаючому відеоролику, що супроводжував допис Пея, було продемонстровано кілька функцій користувацького інтерфейсу Phone 3, керованих штучним інтелектом.

Однією з помітних демонстрацій став персоналізований голосовий асистент, який відображає можливості нейронної мережі GPT-4o від OpenAI. Цей асистент, вбудований безпосередньо в операційну систему, обіцяє спростити виконання різноманітних завдань, пропонуючи більш інтуїтивно зрозумілий та ефективний користувацький досвід.

Ще одним важливим нововведенням є персоналізований динамічний домашній екран. Ця функція дозволяє користувачам взаємодіяти з домашнім екраном для швидкого доступу до необхідної інформації, включаючи оновлення з Інтернету в режимі реального часу.

Пей наголосив, що кінцева мета полягає в тому, щоб смартфони перестали бути орієнтованими на застосунки і стали пристроями, які за своєю природою розуміють потреби користувачів і контекст у будь-який час.

Nothing готує нове майбутнє

Наразі компанія працює з абсолютно новими прототипами. Перехід до цієї нової парадигми домашнього екрану потребуватиме додаткового часу на розробку. Втім, інтеграція штучного інтелекту в продукти Nothing не є чимось абсолютно новим.

Нещодавно компанія представила підтримку ChatGPT у своїх навушниках Ear, продемонструвавши свій намір впроваджувати передові технології штучного інтелекту в свою лінійку продуктів.

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Якщо Nothing дотримуватиметься попередніх графіків запуску, то Phone 3 може бути офіційно анонсований вже в липні. Така можлива дата релізу додає ажіотажу, оскільки технічні ентузіасти з нетерпінням чекають на те, як інноваційний підхід Nothing змінить ландшафт смартфонів.