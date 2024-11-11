Вот несколько актуальных и важных советов от 24 Канала о том, как лучше заряжать смартфон и почему эти привычки важны.

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Коротко о том, как происходит зарядка смартфона

Большинство смартфонов сегодня используют литий-ионные аккумуляторы. Эти батареи работают по принципу перемещения ионов лития от положительного электрода к отрицательному, где они сохраняют энергию.

Когда вы пользуетесь телефоном, ионы возвращаются обратно, высвобождая энергию для питания устройства. Однако со временем максимальная емкость аккумулятора снижается из-за повторяющихся циклов зарядки и различных химических процессов внутри элементов аккумулятора.

Почему так важно правильно заряжать аккумулятор

Как мы уже отмечали, литий-ионные батареи имеют ограниченное количество циклов зарядки (полная зарядка от 0% до 100%), прежде чем их емкость начнет снижаться. С каждым полным циклом батарея держит чуть меньше заряда, чем раньше.



Правильная зарядка батареи продлит срок ее службы / Фото Unsplash

Хотя определенная деградация неизбежна, то, как вы заряжаете телефон, может существенно повлиять на скорость этого процесса. Соблюдение правильной практики зарядки может замедлить потерю заряда и сохранить ваш аккумулятор здоровым на дольше.

Как правильно заряжать смартфон

1. Избегайте полной разрядки и перезарядки аккумулятора

Старайтесь поддерживать уровень заряда аккумулятора в пределах от 20% до 80%. Регулярная разрядка аккумулятора до 0% или зарядка его до 100% приводит к истощению элементов питания.

Частичная зарядка, например, от 40% до 80%, вызывает меньшую нагрузку на аккумулятор, чем зарядка от почти пустого до полного. Это может продлить срок службы аккумулятора благодаря уменьшению глубины разряда.



Не позволяйте аккумулятору полностью разряжаться / Фото Unsplash

2. Используйте качественное зарядное устройство и кабель

Используйте зарядные устройства и кабели, предоставленные производителем вашего устройства или известными брендами качество которых доказано. Некачественные зарядные устройства могут вызвать непостоянный зарядный ток, перегрев и быстрое истощение аккумулятора.

Быстрая зарядка конечно является удобным, особенно когда вы спешите, но использовать его следует осторожно, поскольку дополнительное тепло, образующееся во время этого процесса, со временем может повредить элементы аккумулятора.

3. Храните устройство в прохладе

Жара является одной из основных причин деградации аккумулятора. Не заряжайте телефон в жарких условиях, например, под прямыми солнечными лучами или в автомобиле. Старайтесь не пользоваться телефоном во время зарядки, особенно для выполнения интенсивных задач, таких как игры, поскольку это может привести к перегреву аккумулятора.

Беспроводная зарядка, хоть и удобна, но также может генерировать дополнительное тепло, поэтому, если состояние аккумулятора является приоритетом, рассмотрите возможность использования проводного зарядного устройства, когда это возможно.

4. Включите функции адаптивной зарядки

Современные смартфоны поддерживают функцию адаптивной зарядки. В iPhone это "Оптимизированная зарядка аккумулятора", а на устройствах под управлением Android – "Адаптивный аккумулятор" или "Умная зарядка" (так эта опция называется на смартфоне Oppo Reno12 F и в зависимости от производителя ее название может меняться. Эти функции изучают ваши ежедневные привычки зарядки и помогают замедлить скорость зарядки, когда аккумулятор приближается к полному заряду, уменьшая износ аккумулятора.



Смартфон имеет ряд функций, которые помогут его правильно зарядить / Фото Unsplash

Например, если вы включаете телефон на ночь, он может быстро зарядиться до 80%, а затем приостановить зарядку последних 20% до времени, близкого к вашему обычному времени пробуждения.

Активируйте ограничение до 80% и смартфон не будет заряжаться больше чем этот объем. Так вы сможете не переживать о том, что аккумулятор заряжается слишком много.

5. Уменьшите фоновую активность

Программы, работающие в фоновом режиме, могут быстрее разряжать аккумулятор, что приводит к более частым циклам зарядки. Ограничение фоновой активности может помочь сохранить время работы аккумулятора и уменьшить его износ.

В iOS и Android вы можете проверить настройки аккумулятора, чтобы определить программы, которые потребляют больше всего энергии, и соответственно отрегулировать фоновую активность.

6. Избегайте чрезмерно низкого и высокого уровня заряда аккумулятора

Если возможно, старайтесь не допускать, чтобы уровень заряда аккумулятора телефона опускался ниже 10% или слишком часто достигал 100%. Батареи работают лучше, когда их уровень заряда находится в пределах среднего диапазона. Регулярная разрядка аккумулятора до уровня ниже 10% может привести к его более быстрому износу со временем.

7. Избегайте зарядки на ночь

Хотя современные телефоны прекращают заряжаться, как только заряд достигнет 100%, поддержание аккумулятора на полном заряде в течение длительного времени может привести к его деградации. Если вас это беспокоит, попробуйте включать телефон в розетку на более короткие промежутки времени в течение дня.

Как сохранить заряд аккумулятора в экстремальных условиях

Нередко нам может понадобиться как можно дольше выдержать смартфон на одном заряде аккумулятора. Это актуально, например, для ситуаций с отключением света, или когда вы находитесь далеко от розетки и не имеете возможности зарядить устройство. К счастью, смартфон можно ограничить оставив лишь его обязательную функциональность, что поможет сохранить заряд на дольше.

Включите режим экономии заряда аккумулятора : И iOS, и Android предлагают функции экономии заряда батареи, которые помогают уменьшить потребление энергии, когда телефон разряжается. Кроме того, некоторые смартфоны имеют режим ультра экономии или максимальной экономии заряда. При его активации гаджетом можно пользоваться только для звонков и сообщений, но так он может проработать на одном заряде до нескольких дней.

: И iOS, и Android предлагают функции экономии заряда батареи, которые помогают уменьшить потребление энергии, когда телефон разряжается. Кроме того, некоторые смартфоны имеют режим ультра экономии или максимальной экономии заряда. При его активации гаджетом можно пользоваться только для звонков и сообщений, но так он может проработать на одном заряде до нескольких дней. Уменьшите яркость экрана и используйте темный режим : Яркость дисплея сильно разряжает аккумулятор, поэтому для экономии заряда батареи стоит уменьшить яркость и переключиться в темный режим.

: Яркость дисплея сильно разряжает аккумулятор, поэтому для экономии заряда батареи стоит уменьшить яркость и переключиться в темный режим. Отключите ненужные функции: Такие функции, как Bluetooth, GPS и сканирование через Wi-Fi, также могут быстро разряжать аккумулятор, если их не включать.



Смартфон имеет достаточно функций, которые можно отключить для экономии энергии / Фото Unsplash

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Выполнение нескольких простых шагов для ухода за аккумулятором вашего смартфона может существенно повлиять на его долговечность и производительность. Умеренно заряжая, контролируя тепловое воздействие и используя интеллектуальные функции зарядки, вы можете помочь аккумулятору вашего телефона работать дольше.