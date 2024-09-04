Редакция Техно 24 подготовила пятерку разнообразных лайфхаков, от популярных до менее известных. Некоторые из них могут стать для вас открытием и нужным инструментом.

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1. Как быстрее заряжать смартфон

Одна из самых больших проблем, с которой мы сталкиваемся, – это медленная зарядка смартфона. Современные устройства обладают поддержкой технологии быстрой зарядку, но не все смартфоны ее имеют. Кроме того, здесь нужно специальное зарядное устройство.

Впрочем, чтобы ускорить процесс хотя бы на немного, просто включите режим полета или полностью выключите телефон во время зарядки. Это уменьшит потребление энергии, поскольку телефон перестанет искать сигналы, поддерживать соединение с сетью и интернетом, а фоновые программы будут выключены.

2. Как избежать рекламы во время игр

Надоедливая реклама может прервать ваш игровой процесс, или закрыть важные области отображения на экране. Включив режим полета или отключившись от Wi-Fi, вы сможете наслаждаться игрой без рекламы.

Если реклама продолжает появляться, когда интернет выключен, следует очистить кэш, чтобы избавиться от нее.

3. Напоминание о звонках/ответах на iPhone

iOS от Apple предлагает полезные функции, такие как "автоответ" и "напомнить позже", которые помогут вам управлять звонками, когда вы заняты. Функция "Напомнить мне" устанавливает подсказки на основе GPS или таймера, чтобы вы никогда не забыли перезвонить.

4. Как идентифицировать объект по изображению

Вводить поисковый запрос в Google может быть довольно длительным занятием, особенно, если вы ищете какой-то цветок, или объект, не зная их названия. С помощью инструментов распознавания изображений, таких как Google Объектив, вы можете мгновенно идентифицировать объекты на фотографиях.

Программное обеспечение сканирует огромную базу данных изображений, чтобы обеспечить надежные результаты. Различные смартфоны также поддерживают жесты (например нажатие тремя пальцами на нужную область экрана), которые помогают вызвать функцию скриншота выделенной области экрана и распознавания объекта на экране.

5. Как со смартфона сделать дистанционку

Многие смартфоны оснащены ИК-сенсорами, которые могут управлять различной бытовой техникой, или другими гаджетами. Это означает, что ваш телефон может служить универсальным пультом для телевизора, кондиционера и тому подобное.

Кроме того, вы можете управлять телевизором через Wi-Fi. В Google Play можно найти ряд приложений, вроде Zank Remote, которые помогут управлять различной техникой превратив смартфон на пульт, удаленную мышку, клавиатуру и даже геймпад.

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Эти советы для смартфонов помогут вам улучшить ежедневное взаимодействие с различными гаджетами и своим смартфоном, превратив его в настоящий универсальный инструмент.