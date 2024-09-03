Эти обновления, которые будут представлены на мероприятии Apple It's Glowtime 9 сентября, касаются дисплея, производительности, камеры, аккумулятора и многое другое, что обещает еще больше усовершенствовать флагманские устройства Apple, информирует Техно 24.

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Улучшение дисплея

Ожидается, что модели iPhone 16 Pro будут иметь большие дисплеи, а версия Pro Max станет самым большим iPhone на момент выхода.

Вместе с увеличенными размерами экранов до 6,3 дюйма для iPhone 16 Pro и 6,9 дюйма для iPhone 16 Pro Max, Apple, как сообщается, совершенствует технологию OLED, чтобы сделать дисплеи более эффективными и яркими благодаря технологии микролинз.

Чип, терморегуляторы и подключения

Под капотом ожидаются значительные обновления, начиная с внедрения чипа A18, изготовленного по усовершенствованному 3-нм техпроцессу от TSMC. Ожидается, что этот чип будет иметь повышенную вычислительную мощность и обновленный нейронный движок с большим количеством ядер для лучшей поддержки Apple Intelligence.

Термоменеджмент также будет улучшено благодаря новому графеновому радиатору и металлическому корпусу аккумулятора, что обеспечит лучшую производительность при больших нагрузках. Кроме того, ожидается, что модели iPhone 16 Pro будут поддерживать Wi-Fi 7 и оснащаться модемом Snapdragon X75 5G для быстрого подключения.

Обновление камеры

Любители фотографии могут с нетерпением ждать целый ряд усовершенствований камеры, включая больший сенсор основной камеры, 48-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и новый сенсор Sony IMX-903 на модели Pro Max, который обещает лучшую производительность и качество изображений.

Ожидается, что iPhone 16 Pro Max также предложит расширенные возможности оптического зума и улучшенную работу в условиях низкой освещенности. В частности, для фото- и видеосъемки будет предназначена новая емкостная "Кнопка съемки" с поддержкой жестов, чувствительных к силе нажатия.

Улучшение работы аккумулятора и зарядки

Время автономной работы увеличится благодаря внедрению технологии аккумуляторных батарей, обеспечивающей более высокую плотность энергии и более долгий срок службы. Ожидается, что модели iPhone 16 Pro и Pro Max будут иметь несколько большие аккумуляторы и быструю зарядку: до 40 Вт при проводной зарядке и 20 Вт через MagSafe.

Другие функции и изменения в дизайне

Ожидается, что Apple Intelligence получит новые эксклюзивные функции в моделях iPhone 16 Pro, а также обновленный микрофон для лучшего качества звука.

Объем памяти также может увеличиться до 2 ТБ.

Дизайн претерпит незначительные изменения, включая глянцевую титановую рамку и новый цвет Desert Titanium, а также незначительное увеличение высоты и ширины устройства, чтобы приспособить его к большим дисплеям.

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Хотя iPhone 15 Pro претерпел значительные изменения в прошлом году, слухи об обновлении iPhone 16 Pro могут заинтересовать тех, кто ищет большие дисплеи, улучшенные камеры и повышенную производительность. Однако решение об обновлении, скорее всего, будет зависеть от индивидуальных потребностей и привлекательности этих дополнительных улучшений.

Ожидается, что Apple откроет предварительные заказы на модели iPhone 16 Pro 13 сентября, а продажа начнется 20 сентября.