Ці оновлення, які будуть представлені на заході Apple It's Glowtime 9 вересня, стосуються дисплея, продуктивності, камери, акумулятора та багато іншого, що обіцяє ще більше вдосконалити флагманські пристрої Apple, інформує Техно 24.

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Покращення дисплея

Очікується, що моделі iPhone 16 Pro матимуть більші дисплеї, а версія Pro Max стане найбільшим iPhone на момент виходу.

Разом зі збільшеними розмірами екранів до 6,3 дюйма для iPhone 16 Pro та 6,9 дюйма для iPhone 16 Pro Max, Apple, як повідомляється, вдосконалює технологію OLED, щоб зробити дисплеї ефективнішими та яскравішими завдяки технології мікролінз.

Чип, терморегулятори та підключення

Під капотом очікуються значні оновлення, починаючи з впровадження чипа A18, виготовленого за вдосконаленим 3-нм техпроцесом від TSMC. Очікується, що цей чип матиме підвищену обчислювальну потужність та оновлений нейронний рушій з більшою кількістю ядер для кращої підтримки Apple Intelligence.

Термоменеджмент також буде покращено завдяки новому графеновому радіатору та металевому корпусу акумулятора, що забезпечить кращу продуктивність при великих навантаженнях. Крім того, очікується, що моделі iPhone 16 Pro підтримуватимуть Wi-Fi 7 і оснащуватимуться модемом Snapdragon X75 5G для швидшого підключення.

Оновлення камери

Любителі фотографії можуть з нетерпінням чекати на цілу низку вдосконалень камери, включаючи більший сенсор основної камери, 48-мегапіксельну надширококутну камеру та новий сенсор Sony IMX-903 на моделі Pro Max, який обіцяє кращу продуктивність та якість зображень.

Очікується, що iPhone 16 Pro Max також запропонує розширені можливості оптичного зуму та покращену роботу в умовах низької освітленості. Зокрема, для фото- та відеозйомки буде призначена нова ємнісна "Кнопка зйомки" з підтримкою жестів, чутливих до сили натискання.

Покращення роботи акумулятора та зарядки

Час автономної роботи збільшиться завдяки впровадженню технології акумуляторних батарей, що забезпечує вищу щільність енергії та довший термін служби. Очікується, що моделі iPhone 16 Pro та Pro Max матимуть дещо більші акумулятори та швидшу зарядку: до 40 Вт при дротовому заряджанні та 20 Вт через MagSafe.

Інші функції та зміни в дизайні

Очікується, що Apple Intelligence отримає нові ексклюзивні функції в моделях iPhone 16 Pro, а також оновлений мікрофон для кращої якості звуку.

Обсяг пам'яті також може збільшитися до 2 ТБ.

Дизайн зазнає незначних змін, включаючи глянцеву титанову рамку та новий колір Desert Titanium, а також незначне збільшення висоти та ширини пристрою, щоб пристосувати його до більших дисплеїв.

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Хоча iPhone 15 Pro зазнав значних змін минулого року, чутки про оновлення iPhone 16 Pro можуть зацікавити тих, хто шукає більші дисплеї, покращені камери та підвищену продуктивність. Однак рішення про оновлення, швидше за все, буде залежати від індивідуальних потреб і привабливості цих додаткових поліпшень.

Очікується, що Apple відкриє попередні замовлення на моделі iPhone 16 Pro 13 вересня, а продаж розпочнеться 20 вересня.