Редакція Техно 24 підготувала п'ятірку різноманітних лайфхаків, від популярних до менш відомих. Деякі з них можуть стати для вас відкриттям та потрібним інструментом.

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1. Як швидше заряджати смартфон

Одна з найбільших проблем, з якою ми стикаємося, – це повільна зарядка смартфона. Сучасні пристрої володіють підтримкою технології швидкої зарядку, але не всі смартфони її мають. Крім того, тут потрібен спеціальний зарядний пристрій.

Втім, щоб пришвидшити процес бодай на трохи, просто увімкніть режим польоту або повністю вимкніть телефон під час заряджання. Це зменшить споживання енергії, оскільки телефон перестане шукати сигнали, підтримувати з'єднання з мережею та інтернетом, а фонові програми будуть вимкнені.

2. Як уникнути реклами під час ігор

Набридлива реклама може перервати ваш ігровий процес, або закрити важливі області відображення на екрані. Увімкнувши режим польоту або відключившись від Wi-Fi, ви зможете насолоджуватися грою без реклами.

Якщо реклама й надалі продовжує з'являється, коли інтернет вимкнений, слід очистити кеш, щоб позбутися її.

3. Нагадування про дзвінки/відповіді на iPhone

iOS від Apple пропонує корисні функції, такі як "автовідповідь" та "нагадати пізніше", які допоможуть вам керувати дзвінками, коли ви зайняті. Функція "Нагадати мені" встановлює підказки на основі GPS або таймера, щоб ви ніколи не забули передзвонити.

4. Як ідентифікувати об'єкт за зображенням

Вводити пошуковий запит в Google може бути доволі тривалим заняттям, особливо, якщо ви шукаєте якусь квітку, або об'єкт, не знаючи їх назви. За допомогою інструментів розпізнавання зображень, таких як Google Об'єктив, ви можете миттєво ідентифікувати об'єкти на фотографіях.

Програмне забезпечення сканує величезну базу даних зображень, щоб забезпечити надійні результати. Різноманітні смартфони також підтримують жести (наприклад натискання трьома пальцями на потрібну область екрана), які допомагають викликати функцію скриншоту виділеної області екрана та розпізнавання об'єкта на екрані.

5. Як зі смартфона зробити дистанційку

Багато смартфонів оснащені ІЧ-сенсорами, які можуть керувати різною побутовою технікою, або іншими ґаджетами. Це означає, що ваш телефон може слугувати універсальним пультом для телевізора, кондиціонера тощо.

Крім того, ви можете керувати телевізором через Wi-Fi. В Google Play можна знайти низку застосунків, як от Zank Remote, які допоможуть керувати різною технікою перетворивши смартфон на пульт, віддалену мишку, клавіатуру і навіть геймпад.

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Ці поради для смартфонів допоможуть вам покращити щоденну взаємодію з різними ґаджетами та своїм смартфоном, перетворивши його в справжній універсальний інструмент.