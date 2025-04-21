Метеоритний дощ Ліріди 2025: коли найкращий час для спостереження

Щорічний метеоритний дощ Ліріди, який спостерігається в середині квітня, цього року триватиме з 16 по 25 квітня, а свого піку досягне в ніч на 22 квітня. У цей період Земля проходить через найгустішу частину шлейфу уламків, залишених кометою Тетчер, що забезпечує найбільші шанси побачити вражаюче явище.

Найкращим часом для спостереження за Лірідами припаде на передсвітанковий час, розповідає 24 Канал. Саме тоді небо є найтемнішим, а радіант – точка, з якої, здається, з'являються метеори – піднімається найвище над горизонтом. Чим вище розташований радіант, тим більше метеорів можна побачити.

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Однак астрономи радять не дивитися прямо на нього, а трохи вбік – так можна спостерігати найдовші та найяскравіші сліди.

Попри те, що Ліриди можна бачити вже з пізнього вечора, після півночі кількість метеорів значно зростає. Це пов’язано з тим, що після півночі ваше місцезнаходження на Землі повертається до "фронтального краю" руху планети в космосі – тобто ви безпосередньо спрямовані в потік уламків комети. Аналогічно до поїздки під дощем: більше крапель потрапляє на лобове скло, ніж на заднє.

Метеоритний дощ Ліріди – одне з найстаріших документованих небесних явищ, і його пік у 2025 році обіцяє стати яскравим видовищем для всіх охочих.

Що спричиняє метеорний потік Ліріди?

Метеори Ліріди – це маленькі уламки комети Тетчер, довгоперіодичної комети, яку відкрив астроном-любитель А.Е. Тетчер.

Метеорні потоки виникають, коли Земля перетинає шлях комети, стикаючись зі шлейфом кометних крихт. Саме тому вони відбуваються приблизно в один і той самий час щороку і, здається, походять з певних точок неба.

Згоряючи в атмосфері Землі, метеори залишають на небі яскраві смуги, які зазвичай називають "падаючими зірками".

Метеори Ліриди з'являються швидко, але не так швидко, як Леоніди, пік яких припадає на листопад.