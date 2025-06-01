Протестувальники в Лос-Анджелесі могли навмисно викликати кілька роботаксі, щоб публічно знищити

У центрі Лос-Анджелеса під час масових протестів проти імміграційної політики США постраждали безпілотні автомобілі Waymo. Протестувальники, ймовірно, навмисно викликали роботаксі, після чого розтрощили й підпалили кілька електрокарів.

Цілеспрямована атака на автономні авто Waymo

Компанія роботаксі Waymo тимчасово припинила роботу у низці районів Лос-Анджелеса після хвилі протестів, яка охопила місто через рейди Імміграційної та митної служби США (ICE). У відповідь на жорсткі дії федеральних агентів люди вийшли на вулиці. Частина демонстрантів вдалася до радикальних дій – п’ять автономних електромобілів Jaguar I-Pace, що працюють під брендом Waymo, стали жертвами вандалізму, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ars Technica.

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Автомобілі були викликані до центру Лос-Анджелеса навмисно. Невдовзі після прибуття вони опинилися у вирі заворушень. Їм порізали шини, розмалювали численними графіті, а три – підпалили.

Протестувальники в Лос-Анджелесі націлилися на безпілотні автомобілі Waymo: відео

Деякі протестувальники залазили на дах машин з прапорами Мексики та Гватемали, інші розбивали авто скейтбордами. Кадри інцидентів швидко поширилися у TikTok, Instagram та X, де праві коментатори використали їх для критики політики демократів.

Поліція Лос-Анджелеса попередила громадян триматися подалі від району заворушень через токсичні випари, які утворюються при горінні літій-іонних батарей. У заяві наголошувалося на загрозі фтористого водню для людей і рятувальників.

Реакція влади та компанії Waymo

Waymo, що належить Google (Alphabet), заявила, що співпрацює з правоохоронцями і тимчасово припинила роботу в деяких районах міста. Водночас вона каже, що наразі остаточно не доведено, що її транспортні засоби були обрані як мішень навмисно. Компанія заявила, що деякі автівки завершували поїздки поруч із місцями протестів, але на кадрах добре видно, що вони стоять в один ряд, одна за одною, що натякає на навмисне розташування, а не просто випадковий проїзд повз.

Додатковий контекст

Інцидент стався на тлі ескалації конфлікту між федеральною владою та штатом Каліфорнія. Адміністрація Трампа без погодження з губернатором Гевіном Ньюсомом направила до міста понад 300 військовослужбовців Національної гвардії. Ньюсом назвав це неконституційним і пообіцяв судовий позов. За його словами, Трамп "підливає масла у вогонь", захоплюючи контроль над гвардією в обхід законних процедур.

Waymo почала працювати в Лос-Анджелесі восени минулого року, і вже до січня її транспортні засоби проїхали близько 2 мільйонів миль. Водночас у місті зростає напруження щодо присутності безпілотних технологій – частково через те, що поліція використовує записи з роботаксі для розслідувань. У квітні, наприклад, поліція оприлюднила відео від Waymo, яке допомогло в справі про наїзд на людину.

Хоча розробники автономних систем вважають їх безпечнішими за водіїв-людей, опитування свідчать, що чимало американців досі ставляться до них з пересторогою. Waymo неодноразово стикалася з вандалізмом – від простого встановлення дорожніх конусів на дахи авто, щоб засліпити датчики, до жорстких нападів з вандалізмом під час святкування нового року в китайському кварталі.