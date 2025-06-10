Целенаправленная атака на автономные авто Waymo

Компания роботакси Waymo временно прекратила работу в ряде районов Лос-Анджелеса после волны протестов, которая охватила город из-за рейдов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE). В ответ на жесткие действия федеральных агентов люди вышли на улицы. Часть демонстрантов прибегла к радикальным действиям – пять автономных электромобилей Jaguar I-Pace, работающих под брендом Waymo, стали жертвами вандализма, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

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Автомобили были вызваны в центр Лос-Анджелеса намеренно. Вскоре после прибытия они оказались в водовороте беспорядков. Им порезали шины, разрисовали многочисленными граффити, а три – подожгли.

Протестующие в Лос-Анджелесе нацелились на беспилотные автомобили Waymo: видео

Некоторые протестующие залезали на крышу машин с флагами Мексики и Гватемалы, другие разбивали авто скейтбордами. Кадры инцидентов быстро распространились в TikTok, Instagram и X, где правые комментаторы использовали их для критики политики демократов.

Полиция Лос-Анджелеса предупредила граждан держаться подальше от района беспорядков из-за токсичных испарений, которые образуются при горении литий-ионных батарей. В заявлении отмечалось угрозу фтористого водорода для людей и спасателей.

Реакция властей и компании Waymo

Waymo, принадлежащая Google (Alphabet), заявила, что сотрудничает с правоохранителями и временно прекратила работу в некоторых районах города. В то же время она говорит, что пока окончательно не доказано, что ее транспортные средства были выбраны как мишень намеренно. Компания заявила, что некоторые машины завершали поездки рядом с местами протестов, но на кадрах хорошо видно, что они стоят в один ряд, одна за другой, что намекает на преднамеренное расположение, а не просто случайный проезд мимо.

Сегодня запомнится как день, когда произошла бойня 2025 Waymo Massacre. pic.twitter.com/xIV6ZxolN0 - Air Superior (@airsuperiorx) 9 июня, 2025

Дополнительный контекст

Инцидент произошел на фоне эскалации конфликта между федеральными властями и штатом Калифорния. Администрация Трампа без согласования с губернатором Гэвином Ньюсомом направила в город более 300 военнослужащих Национальной гвардии. Ньюсом назвал это неконституционным и пообещал судебный иск. По его словам, Трамп "подливает масла в огонь", захватывая контроль над гвардией в обход законных процедур.

Waymo начала работать в Лос-Анджелесе осенью прошлого года, и уже к январю ее транспортные средства проехали около 2 миллионов миль. В то же время в городе растет напряжение относительно присутствия беспилотных технологий – частично из-за того, что полиция использует записи с роботакси для расследований. В апреле, например, полиция обнародовала видео от Waymo, которое помогло в деле о наезде на человека.

Хотя разработчики автономных систем считают их безопаснее водителей-людей, опросы свидетельствуют, что многие американцы до сих пор относятся к ним с опаской. Waymo неоднократно сталкивалась с вандализмом – от простой установки дорожных конусов на крыши авто, чтобы ослепить датчики, до жестких нападений с вандализмом во время празднования нового года в китайском квартале.