Роботаксі і робот доставки зіткнулися на вулиці Лос-Анджелеса

27 грудня на перехресті в Лос-Анджелесі зіткнулися роботаксі Waymo і робот-кур'єр компанії Serve Robotics. Відео цього інциденту поширюється в соціальних мережах, викликаючи жарти про війну роботів.

Що сталося

На кадрах видно, як невеликий наземний робот перетинає вулицю в Західному Голлівуді й намагається виїхати на тротуар. Він доїхав до бордюру, трохи здав назад, щоб виправитися, і почав рухатися до пандуса. У цей момент автоматичне таксі Waymo, яке повертало праворуч, збило маленького бота, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Дивіться також Boston Dynamics креативно привітала з Різдвом, опублікувавши нове відео з роботом Atlas

Людина, яка опублікувала відео, сказала, що робокур'єр Serve проїхав на червоне світло перед зіткненням, хоча це не зрозуміло з відеозапису. Компанія Waymo заявила журналістам, що її ШІ-водій застосував різке гальмування, перш ніж зіткнутися з перешкодою на дорозі. Система "правильно визначила, що робот доставки є неживим об'єктом". Однак незрозуміло, чому автомобіль не загальмував раніше, щоби взагалі уникнути контакту.

На щастя, швидкість була низькою, а тому жодна з машин не постраждала. Обидві лишалися заблокованими протягом хвилини, перш ніж роз'їхатися в різні боки.

На дорогах світу побільшало роботів

У міру того, як все більше автономних транспортних засобів виїжджає на дороги загального користування у США, виникає питання про те, що відбувається, коли вони зіштовхуються, і як компанії вирішують, який робот несе відповідальність у разі пошкодження.

Waymo каже, що коли відбувається зіткнення, ШІ-водій Waymo повідомляє команди Fleet Response і Rider Support компанії. Команда Fleet Response оглядає місце події віддалено і відправляє представника служби допомоги на дорозі, якщо це необхідно. Команда Rider Support перевіряє стан машини та системи штучного інтелекту й, за необхідності, зв'язується зі службами швидкого реагування, якщо треба евакуація транспорту.

У цьому конкретному випадку всередині роботаксі не було пасажира. Невідомо, чи була команда Fleet Response попереджена про це зіткнення.

Представник Serve повідомив TechCrunch, що це перший випадок зіткнення одного з їхніх ботів з роботаксі, і підтвердив, що під час інциденту бот перебував під дистанційним контролем супервізора, а не керувався власними рішеннями. Це все ще є частиною правил Serve для перетину перехресть. Тому, якщо заява про перетин дороги на червоне світло правдива, відповідальність за це несе людина, а не ШІ.