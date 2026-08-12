Хакери поширюють вірус під виглядом піратської "Одіссеї", щоб викрасти паролі та гроші

Шахраї знайшли новий спосіб масового зламу комп'ютерів, маскуючи небезпечний вірус під піратську версію фільму "Одіссея". Для викрадення особистих даних хакерам навіть не потрібні складні маніпуляції.

Як працює нова кіберзагроза?

Дослідники компанії Bitdefender зафіксували поширення шкідливої програми Lumma Stealer під виглядом цифрових копій очікуваного кінофільму. Зловмисники розповсюджують файли з розширенням .exe, які маскують під відео, додаючи до них знайому для користувачів іконку медіаплеєра VLC, пише TechRadar.

Шкідливі файли мають назви на зразок "the odyssey 2026 1080p webrip-lama.exe". Більшість користувачів не помічає справжнього розширення, оскільки у Windows ця функція за замовчуванням може бути вимкнена.

Чим небезпечна програма Lumma Stealer?

Шкідливе програмне забезпечення належить до категорії MaaS, а його розробку пов'язують із російськими хакерами. Програму продають як послугу всім охочим. Доступ до вірусу коштує від 250 до 1000 доларів на місяць.

Після запуску програма зчитує збережені в браузері паролі, дані криптовалютних гаманців, платіжні реквізити та сесійні файли cookie. Останні дають змогу хакерам отримувати доступ до облікових записів без проходження двофакторної аутентифікації.

Цю загрозу вже раніше відстежували Міністерство юстиції США, ФБР та корпорація Microsoft.

Давні методи у новій обгортці

Подібну схему атаки хакери вже застосовували у 2025 році під час виходу стрічки "Місія неможлива: Фінальна розплата". Фахівці зазначають, що поточна версія шкідливого ПЗ працює без додаткових завантажувачів і не намагається закріпитися в системі надовго – їй достатньо забрати всі цінні дані в момент запуску.

Фахівці радять утриматися від завантаження піратського контенту або хоча б увімкнути відображення розширень файлів у налаштуваннях Провідника Windows для кращого захисту. Зробити це можна у Файловому провіднику на вкладці "Вигляд", де праворуч розташований перемикач "Розширення імен файлів".