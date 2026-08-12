Как работает новая киберугроза?

Исследователи компании Bitdefender зафиксировали распространение вредоносной программы Lumma Stealer под видом цифровых копий ожидаемого кинофильма. Злоумышленники распространяют файлы с расширением .exe, которые маскируют под видео, добавляя к ним знакомую пользователям иконку медиаплеера VLC, пишет TechRadar.

Вредоносные файлы имеют названия вроде "the odyssey 2026 1080p webrip-lama.exe". Большинство пользователей не замечает истинного расширения, поскольку в Windows эта функция по умолчанию может быть отключена.

Почему программа Lumma Stealer опасна?

Вредоносное программное обеспечение относится к категории MaaS, а его разработку связывают с российскими хакерами. Программу продают как услугу всем желающим. Доступ к вирусу стоит от 250 до 1000 долларов в месяц.

После запуска программа считывает сохраненные в браузере пароли, данные криптовалютных кошельков, платежные реквизиты и сессионные файлы cookie. Последние позволяют хакерам получать доступ к учетным записям без прохождения двухфакторной аутентификации.

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Эту угрозу ранее уже отслеживали Министерство юстиции США, ФБР и корпорация Microsoft.

Старые методы в новой оболочке

Подобную схему атаки хакеры уже применяли в 2025 году во время выхода фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата". Эксперты отмечают, что текущая версия вредоносного ПО работает без дополнительных загрузчиков и не пытается закрепиться в системе надолго – ей достаточно взять все ценные данные в момент запуска.

Эксперты советуют воздержаться от загрузки пиратского контента или хотя бы включить отображение расширений файлов в настройках Проводника Windows для лучшей защиты. Сделать это можно в Проводнике на вкладке "Вид", где справа находится переключатель "Расширения имен файлов".