Як працює нова кіберзагроза?

Дослідники компанії Bitdefender зафіксували поширення шкідливої програми Lumma Stealer під виглядом цифрових копій очікуваного кінофільму. Зловмисники розповсюджують файли з розширенням .exe, які маскують під відео, додаючи до них знайому для користувачів іконку медіаплеєра VLC, пише TechRadar.

Шкідливі файли мають назви на зразок "the odyssey 2026 1080p webrip-lama.exe". Більшість користувачів не помічає справжнього розширення, оскільки у Windows ця функція за замовчуванням може бути вимкнена.

Чим небезпечна програма Lumma Stealer?

Шкідливе програмне забезпечення належить до категорії MaaS, а його розробку пов'язують із російськими хакерами. Програму продають як послугу всім охочим. Доступ до вірусу коштує від 250 до 1000 доларів на місяць.

Після запуску програма зчитує збережені в браузері паролі, дані криптовалютних гаманців, платіжні реквізити та сесійні файли cookie. Останні дають змогу хакерам отримувати доступ до облікових записів без проходження двофакторної аутентифікації.

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Цю загрозу вже раніше відстежували Міністерство юстиції США, ФБР та корпорація Microsoft.

Давні методи у новій обгортці

Подібну схему атаки хакери вже застосовували у 2025 році під час виходу стрічки "Місія неможлива: Фінальна розплата". Фахівці зазначають, що поточна версія шкідливого ПЗ працює без додаткових завантажувачів і не намагається закріпитися в системі надовго – їй достатньо забрати всі цінні дані в момент запуску.

Фахівці радять утриматися від завантаження піратського контенту або хоча б увімкнути відображення розширень файлів у налаштуваннях Провідника Windows для кращого захисту. Зробити це можна у Файловому провіднику на вкладці "Вигляд", де праворуч розташований перемикач "Розширення імен файлів".